Super compleanno per Paperino

Era il 9 giugno 1934: un papero bianco, dal becco spropositato e vestito da marinaretto, fa il suo lazzaronesco debutto nel cortometraggio animato The Wise little Hen ( La Gallinella Saggia). Si chiama Donald Duck, ma diventerà Paperino per noi italiani. Dispettoso più per autodifesa che per cattiveria, goffo, con una voce gracchiante e querimoniosa è pensato per essere il comprimario perfetto. Senza la stoffa dell'eroe di Topolino. Eppure errore dopo errore conquista la scena e il pubblico.

Il piccolo studio fondato nel 1923 da Walt Disney a Los Angeles ha già il suo roditore super star. Ed è proprio con Mickey Mouse che il papero torna sullo schermo, nell'estate del 1934, per cantare davanti a una platea di orfanelli. Da quel momento non si ferma più: è nato il nostro alter ego fragile ma vincente, sfortunato ma imbattibile. Negli anni '40 era così popolare negli Usa che il governo lo utilizzò per fare propaganda durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1943 fu lui (non Topolino) il protagonista della campagna per incentivare gli americani comprare bond di guerra. Ci voleva un eroe della porta accanto.

Sotto l'ala pennuta del personaggio, è cresciuta anche la Walt Disney Company, che oggi è una potenza internazionale con un valore di circa 200 miliardi di dollari.

Per questo motivo, Disney ha deciso di riportarlo sotto i riflettori per il suo 90° compleanno, collaborando con decine di marchi per creare oggetti di uso comune o da collezione a lui dedicati: portachiavi, felpe, coperte, gioielli, valigie o orologi.

In Italia, oltre a una collezione di vestiti OVS, la Panini Comics ha pronto un numero speciale di Topolino, e volumi da collezione, mentre la Giunti pubblica l'antologia Tutti in festa con Paperino.

Mica male per un perdente nato che ci somiglia così tanto.