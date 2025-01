Tatà trionfa. Il Piccolo principe non perde mai

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'ultima settimana di rilevamento del 2024 scendono un po' i volumi rispetto alla grande corsa per il Natale. Ma si resta comunque nell'ambito di una lotta all'ultima copia e con numeri di tutto rispetto. In vetta questa settimana si arrampica Valérie Perrin con Tatà (e/o). La scrittrice francese con questa vicenda di zie scomparse totalizza 24mila e duecentoquaranta copie. Abbastanza per superare quello che ormai è il biblista di riferimento degli italiani: Aldo Cazzullo. Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins Italia) rallenta e questa settimana forma una torre di Babele di libri alta soltanto 22mila cinquecentonovantadue copie.

Abbastanza comunque per tenere ad un deserto del Sinai di distanza il terzo classificato, ovvero Gianrico Carofiglio. Elogio dell'ignoranza e dell'errore (Einaudi) si ferma, infatti a 13mila e novantadue copie. Questa riflessione sul potere dello sbaglio e della possibilità di imparare supera di un soffio il thriller del momento, ovvero La casa dei silenzi (Longanesi) di Donato Carrisi. Carrisi vende soltanto 29 copie meno di Carofiglio. Questo giallo incentrato su un ipnotizzatore che si avventura nella mente dei bambini per affrontare i loro traumi ormai carbura davvero bene e, come spesso capita per i gialli di Carrisi, e si appresta ad assumere la forma del longseller. Di sicuro il titolo best seller a lunga corsa lo merita il romanzo di Milena Palminteri: Come l'arancio amaro (Bompiani). Esploso quest'estate è tornato in classifica per il Natale e ora occupa ancora la settima posizione veleggiando a quasi 9mila copie. Ma già che ci siamo facciamo un'escursione fuori dalla top ten per parlare di un long seller che ci piace sempre ricordare.

Come tutti gli anni nel periodo natalizio Il Piccolo principe (Bompiani) di Antoine de Saint-Exupéry torna a farsi vedere nella classifica per ragazzi. Ottavo posto e mille e seicentosettantanove copie. La bellezza della fiaba e della letteratura è sempre longseller, qualunque cosa succeda.