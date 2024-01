Addio a Chita Rivera, star di Broadway famosa per il ruolo di Anita in West Side Story

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Chita Rivera, star di Broadway deceduta a New York all'età di 91 anni dopo una breve malattia: a diffondere la notizia della sua scomparsa in un comunicato la portavoce Merle Frimark, contattata dalla figlia dell'attrice Lisa Mordente.

Considerata una delle star ispaniche più influenti della scena di Broadway e del West End, Chita Rivera nacque a Washington nel 1933, ma si trasferì molto presto a New York per frequentare una scuola di danza classica. Per quanto concerne la recitazione e il canto fu in sostanza un'autodidatta, e maturò le proprie esperienze direttamente sul palco, potendo comunque fare affidamento sulle solide basi di danza apprese in giovinezza per muovere i suoi primi passi nel mondo del musical.

Il suo debutto in teatro fu nel 1951, e iniziò a riscuotere i primi grandi consensi con Guys and Dolls (1953), Can-Can (1954) e Mr.Wonderful (1956). Il ruolo che l'ha davvero resa immortale icona di Broadway fu quello ricoperto a partire dal 1957 nella prima produzione di West Side Story, musical di Leonard Bernstein: interpretò Anita, ragazza di origini portoricane, sia a New York che a Londra, riscuotendo un enorme successo. Interpretò il personaggio di Rosie in Bye Bye Birdie nel 1960, risultando candidata al Drama Desk Award come miglior attrice non protagonista in un musical, e l'anno successivo recitò nel medesimo ruolo a Londra.

Altro grande successo a Broadway fu di certo il musical Chicago (1975) in cui interpretò Velma Kelly, in una performance che le valse la candidatura al Tony Award alla miglior attrice non protagonista in un musical: nel 1977 ricoprì il medesimo ruolo nel tour statunitense del musical. Tra le più prestigiose interpretazioni quella di protagonista ne "Il bacio della donna ragno", con cui vinse il secondo Tony Award come miglior attrice protagonista in un musical (1993). L'ultima performance in teatro risale al 2015, quando si unì al cast di The Visit.

Chita Rivera è una delle artiste ad aver ricevuto il maggior numero di candidature al Tony Award, prestigioso premio teatrale che viene conferito annualmente: l'attrice, candidata in dieci occasioni, ha trionfato due volte, ovvero per "The Rink" di John Kander e Fred Ebb, con Liza Minnelli (miglior attrice protagonista in un musical) e per l'appunto con "Il bacio della donna ragno". Nel 2018 ritirò anche il Tony alla carriera. Fu inoltre la prima donna ispanica ad essere insignita con la Medaglia della Libertà, la più importante onorificenza civile degli Stati Uniti: fu l'allora presidente Barak Obama a premiarla nel 2009 con una cerimonia ufficiale alla Casa Bianca.