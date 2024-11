Il circo all'Università Statale (ma per tutti)

Ascolta ora 00:00 00:00

Venghino signori venghino... da oggi (fino a venerdì) l'Università degli Studi di Milano torna ad ospitare le Giornate di Studio sull'Arte Circense, un laboratorio aperto a tutti gli studenti e alla cittadinanza. Previsti incontri con artisti e compagnie italiane e internazionali e con prestigiosi professionisti dello spettacolo dal vivo. L'ingresso è libero e aperto a tutti. Nelle aule del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali verranno presentati due progetti speciali finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, Un circo per tutti progetto dell'Ente Nazionale Circhi per la creazione di percorsi di circo sociale destinati alle persone fragili e con disabilità e Il circo italiano a Monte Carlo.

Tra gli ospiti delle Giornate di Studio sull'Arte Circense 2024, gli acrobati cubani de El Alma de Cuba, che si esibiranno in una performance capace di tenere assieme virtuosismo fisico e temperamento latino; i mimi ucraini Dekru, considerati i nuovi maestri del teatro fisico; i Black Blues Brothers, cinque acrobati kenioti che da anni girano con enorme successo tutto il mondo col loro show adrenalinico e Silke Pan, acrobata paraplegica e atleta svizzera. Ci sarà anche un il laboratorio propone un workshop pratico di giocoleria. Tutto il programma su www.opencircus.it.