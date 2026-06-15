Teatri di Siena, oltre 80 appuntamenti: il fuoco della conoscenza accende il nuovo cartellone

Sarà il fuoco il grande protagonista della stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena. Un simbolo potente, legato alla conoscenza, alla creatività e alla capacità di trasformare il presente, scelto come filo conduttore di una programmazione che promette di essere tra le più ricche degli ultimi anni. Il nuovo cartellone è stato presentato a Roma, nella prestigiosa Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" di Palazzo Valentini, dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio e dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Una stagione che punta a mettere in dialogo grandi nomi della scena italiana, produzioni originali, danza, musical, spettacoli dedicati ai giovani e progetti di forte valore sociale e civile. L'ispirazione ideale arriva dal mito di Prometeo, colui che donò agli uomini il fuoco e quindi la conoscenza, ma anche dalle parole di Santa Caterina da Siena, diventate il manifesto dell'intera programmazione: "Se sarete ciò che dovete essere metterete fuoco in tutto il mondo".

Il teatro come luogo di crescita

L'obiettivo della nuova stagione è quello di rafforzare il ruolo del teatro come spazio di confronto, partecipazione e condivisione. "Questa nuova stagione dei Teatri di Siena è stata costruita con un'attenzione particolare al pubblico, vero protagonista della vita culturale della città. In un tempo che spesso induce alla distanza e alla frammentazione, scegliere il teatro significa compiere un gesto di fiducia e, in qualche modo, anche una prova di coraggio. Per Siena investire nel teatro significa investire nella partecipazione, nella bellezza e nella crescita culturale delle nuove generazioni", ha sottolineato il sindaco Nicoletta Fabio. Sulla stessa linea anche il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. "Ho immaginato una stagione che parli alla vocazione più profonda del teatro: accendere domande, suscitare visioni e mettere in relazione le persone. Le parole di Santa Caterina da Siena risuonano ancora oggi come un invito a generare energia, pensiero e amore. Ogni spettacolo vuole essere una scintilla capace di illuminare il presente e alimentare il desiderio di guardare oltre".

Oltre ottanta spettacoli

La programmazione si articolerà in quattro grandi percorsi tematici: "Sipario Rosso", "Sipario Blu", "Extra Sipario" e "Gran Galà delle Arti Sceniche". Complessivamente saranno oltre ottanta gli appuntamenti in calendario e trentacinque i titoli proposti, distribuiti tra il Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi. Un'offerta pensata per coinvolgere pubblici diversi e capace di attraversare tutti i linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Sipario Rosso: grandi protagonisti e grandi storie

Il Teatro dei Rinnovati sarà il palcoscenico principale della sezione "Sipario Rosso", dedicata ai grandi interpreti e alle produzioni più attese. Ad aprire la stagione sarà il musical "Belle e la Bestia", seguito da Umberto Orsini con "Prima del temporale". Tra i protagonisti del cartellone figurano anche Luca Zingaretti, che porterà in scena "Marco Polo e le città invisibili" ispirato all'opera di Italo Calvino, Giuseppe Fiorello con "Educazione sentimentale", Ambra Angiolini protagonista de "La reginetta di Leenane", Silvio Orlando con "Il berretto a sonagli", Stefano Fresi con "Dioggene" e Flavio Insinna in "Notte prima degli esami".

I grandi classici della letteratura e del teatro

Ampio spazio sarà riservato anche ai classici della drammaturgia e della narrativa. Il pubblico potrà assistere a spettacoli come "Anna dei miracoli", "I Promessi Sposi" e "Assassinio sull'Orient Express". Particolarmente attesa è la nuova versione di "Otello", proposta nella rilettura drammaturgica di Dacia Maraini e affidata alla regia di Giorgio Pasotti. Produzioni che confermano la volontà dei Teatri di Siena di valorizzare opere che continuano a parlare al presente pur appartenendo alla grande tradizione culturale.

Danza e musical tra eleganza e spettacolo

Il cartellone non si limiterà alla prosa. Tra gli appuntamenti di danza spicca "Il lago dei cigni", interpretato dal Balletto di Siena, mentre il pubblico amante del musical potrà assistere anche a "Cenerentola - Il Musical". Due produzioni che arricchiscono ulteriormente un programma pensato per offrire un'esperienza artistica completa.

Sipario Blu: commedia, musica e nuovi linguaggi

Il Teatro dei Rozzi ospiterà invece la sezione "Sipario Blu", dedicata a spettacoli più leggeri, alla commedia e alla contaminazione tra teatro e musica. Tra gli artisti coinvolti figurano Attilio Fontana, Rosita Celentano, Martina Colombari, Sergio Assisi e Barbara Foria. Un percorso che punta a coinvolgere il pubblico attraverso registri differenti, alternando ironia, emozione e intrattenimento. Tra gli appuntamenti più attesi figura inoltre il tradizionale concerto natalizio diretto dal maestro Ludovico Troncanetti.

Extra Sipario: memoria e impegno civile

Particolare attenzione è stata riservata alla sezione "Extra Sipario", che rappresenta una delle anime più significative dell'intera programmazione. Qui trovano spazio progetti che affrontano temi sociali, educativi e culturali, confermando il teatro come strumento di dialogo e crescita collettiva. Tra gli eventi in programma spicca "Josephine Baker - Danzare la libertà", con la partecipazione di Germaine Acogny, Leone d'Oro alla carriera della Biennale di Venezia. In calendario anche "Innocentevasione", progetto realizzato insieme a detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria, "Affetti collaterali", pensato in occasione della Giornata della Memoria, e "Molly", spettacolo rivolto in particolare alle nuove generazioni.

Angelo Mellone firma "Ripetizioni d'amore"

Tra le novità di maggiore interesse figura anche "Ripetizioni d'amore", spettacolo scritto da Angelo Mellone, direttore di Rai Daytime, con la regia di Raffaello Fusaro. L'opera affronta il tema dei rapporti affettivi e delle relazioni umane con uno sguardo profondo e contemporaneo, inserendosi perfettamente nella filosofia di "Extra Sipario", che punta a coniugare qualità artistica e riflessione sociale.

Le grandi novità del Gran Galà delle Arti Sceniche

A completare il programma sarà il "Gran Galà delle Arti Sceniche", sezione che raccoglie alcuni degli eventi più prestigiosi e spettacolari della stagione. Tra le proposte figurano le prime nazionali di "Fatal" e "Pinocchio", il ritorno di "Topo Gigio Musical", il tradizionale Concerto di Capodanno e lo spettacolo internazionale "Virtual Reality" del quartetto Dekru. Spazio anche alla danza contemporanea con "The Wall_Dance Tribute", omaggio coreografico all'universo musicale dei Pink Floyd.

Hayato Sumino e il progetto "Abbracci d'Arte"

Uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sarà il concerto del pianista giapponese Hayato Sumino, considerato una delle nuove stelle della musica classica internazionale. L'evento sarà realizzato in collaborazione con l'Accademia Musicale Chigiana all'interno del progetto "Abbracci d'Arte", confermando il forte legame tra i Teatri di Siena e le principali istituzioni culturali del territorio.

Un finale dedicato alla canzone napoletana

La stagione si concluderà il 22 aprile 2027 con una serata speciale dedicata alla tradizione musicale partenopea. L'appuntamento celebrerà la canzone napoletana classica, candidata a entrare nel patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Protagonista della chiusura sarà Enzo De Caro con "L'avaro immaginario", spettacolo che promette di unire teatro, musica e tradizione in uno degli eventi più originali dell'intera programmazione.

Siena si conferma capitale della cultura teatrale

Con oltre ottanta spettacoli e un'offerta che attraversa generi, linguaggi e generazioni, la stagione 2026/2027 consolida il ruolo di Siena tra i principali centri culturali italiani.