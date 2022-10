Apple presenta i nuovi iPad e l’Apple TV 4k, cosa c’è da sapere

Dopo avere presentato i nuovi iPhone 14 lo scorso 7 settembre, Apple ha introdotto nel proprio catalogo i nuovi iPad e la nuova Apple TV 4k, dispositivi dotati di innovazioni interessanti, per lo più ereditate dalle esperienze pregresse di Cupertino.

I dispositivi sono stati migliorati in modo sostanziale rispetto a quelli precedenti e ci sono, a una prima lettura, tre grosse novità che possiamo riassumere con altrettante parole: colori, processore, prezzo. Prima di addentrarci nei dettagli sveliamo già qualcosa: l’iPad Pro può costare fino a 3.044 euro.

iPad standard

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è un passo avanti rispetto al taglio da 10,2” della generazione precedente. Le fotocamere, entrambe da 12 megapixel, sono un atro punto chiave delle migliorie apportate: quella frontale grandangolare è posta sul lato lungo dell’iPad e quella posteriore supporta il 4k e lo slow-motion a 240 fps.

Un altro passo avanti è costituito dai colori. Apple ha deciso di introdurre, a fianco del classico grigio, anche il rosa, il giallo e il blu. Un’accortezza che richiama un pubblico giovane e meno formale.

Il processore è l’ormai rodato Apple A14 Bionic, già montato a bordo degli iPhone 12 e sugli iPad Air. L’alimentazione è Usb type-C e il dispositivo è compatibile con Apple Pencil di prima generazione e Magic Keyboard Folio, può quindi essere associato a una tastiera esterne che ne facilità l’uso.

La versione da 64 Gb di spazio di archiviazione è dotata soltanto di Wi-fi e costa 589 euro, mentre il prezzo della versione cellular 5G parte da 789 euro.

iPad Pro

La novità principale è il chip M2, quello di cui sono dotati i MacBook Air e MacBook Pro che è un fiore all’occhiello per prestazioni e potenza. Si tratta di un chip che eleva le capacità di elaborazione (anche grafica) e che garantisce un’esperienza d’uso fluida in qualsiasi circostanza.

Le fotocamere sono un altro tassello degno di nota nella totalità del mosaico: quella frontale ultragrandangolare da 12 megapixel fa il paio con la fotocamera TrueDepth per il riconoscimento del volto e lo sblocco del dispositivo. La fotocamera posteriore ha due sensori, uno da 12 megapixel e l’altro da 10 megapixel grandangolare.

iPad Pro è disponibile nella versione da 11 pollici, il cui prezzo parte da 1.069 (solo Wi-fi) e da 1.269 euro (cellular). La versione 12,9 pollici parte da 1.469 euro (solo Wi-fi) e da 1.699 euro (cellular).

Chi volesse può acquistare la versione da 12,9” (Wi-fi e cellular) con 2 Terabyte di memoria, a patto che sia disposto a pagare 3.044 euro.

Apple TV 4k

Anche in questo caso il chip ha un posto di rilievo. È A15 Bionic, lo stesso a bordo degli iPhone 14. La nuova Apple TV supporta i formati Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 oppure 5.1 ed è disponibile in due versioni differenti: quella Wi-Fi da 64 Gb e quella Wi-fi ed ethernet con 128 Gb di spazio di archiviazione. I prezzi partono da 169 euro (solo Wi-fi) e da 189 euro per la versione Wi-fi + ethernet.

Occorre segnalare che i cavi Hdmi per collegare il kit Apple alla tv e il cavo Usb-C per ricaricare il telecomando vanno acquistati separatamente.