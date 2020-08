"Basta caricabatterie e cuffiette": pure Apple si dà al "gretismo"?

A poco tempo dalla programmata uscita sul mercato del nuovo iPhone 12 continuano a susseguirsi le anticipazioni sui siti che si occupano specificamente di smartphone e tecnologia.

Una notizia che ha iniziato a far rumore, rimbalzando tra i principali portali specialistici, riguarda un taglio per quanto riguarda gli accessori tradizionlamente aggiunti in dotazione dalla Apple per il suo dispositivo elettronico, vale a dire gli auricolari ed il caricabatteria. Pare proprio confermato, infatti, che entrambi non saranno presenti nella confezione del nuovo Iphone. Si trattava fino a qualche giorno fa semplicemente di una voce di corridoio, ma l'anticipazione ha trovato conferma su Trendforce, dove viene data per certa la non inclusione delle cuffie e del caricabatteria. Tutto ciò, unito alle anticipate modifiche apportate proprio alla stessa batteria in dotazione allo smartphone, sarebbe strettamente connesso ad una politica di contenimento dei costi di produzione dello stesso al fine di non renderlo troppo inaccessibile.

A comportare l'esborso maggiore in fase di produzione sarebbe stata la compatibilità con il 5G, considerata fondamentale per la nuova tecnologia telefonica, tanto da poter sacrificare altri elementi ritenuti rispetto ad essa superflui, tra i quali sono compresi quindi sia il caricabatteria che gli Earpods. Tutte queste piccole voci di risparmio consentirebbero ad Apple di mantenere alto il più possibile lo standard del suo nuovo iPhone 12 senza dover eccedere nella richiesta economica.

Nella confezione saranno presenti quindi solo il cellulare ed un cavetto da USB-C a Lightning, mentre per chi avesse necessità dei due accessori epurati resta solo la possibilità di acquistarli a parte (a che prezzo?) ed aprire nuovamente il portafogli. Per la mancanza del caricabatterie da muro è pronta la giustificazione ambientalista, con l'utente che acquista la nuova versione del suo smartphone essendo già in possesso di quello del vecchio device. Tuttavia, iPhone 12 sarà compatibile con la ricarica fino a 20 watt, per cui se si volesse effettuare una ricarica veloce sarà necessario comunque acquistare un caricatore da 35/55 watt.

Il costo del modello base non dovrebbe discostarsi da quello dello scorso anno, vale a dire 699 dollari. Per quanto riguarda il nostro Paese, invece, il nuovo iPhone dovrebbe partire da circa 800 euro fino ad arrivare ai circa 1700 euro della versione Pro Max (la più performante, ovvero quella dotata di 512 giga di memoria).