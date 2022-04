La batteria di iPhone e iPad non dura? Ecco cosa fare

Come accade a ogni aggiornamento del sistema operativo, la durata della batteria di iPhone e iPad può subire alcune variazioni. In molti hanno accusato iOS 15.4 di aver peggiorato le cose rispetto al suo predecessore, facendo restare precocemente a secco i possessori dei melafonini.

Apple è però corsa ai ripari e ha presentato in questi giorni iOS 15.4.1, l'aggiornamento che in molti stavano aspettando. Grazie a questo nuovo software la durata di iPhone e iPad dovrebbe estendersi, evitando che i dispositivi di Cupertino si prosciughino in tempi rapidi. Non solo, è stato annunciato l'arrivo anche delle correzioni di alcuni bug, anche di un certo rilievo.

Nonostante questo i risultati dei test svolti da alcuni siti specializzati sostengono che la correzione sarebbe efficace solo su iPhone 6S, 7, 8 e 12. Ad esempio, iAppleBytes ha presentato su YouTube un resoconto di quella che è stata la verifica di iOS 15.4.1. Il saldo sarebbe addirittura negativo per SE, XR, 11, SE 2020 e iPhone 13 (il più penalizzato).

Malgrado ciò resta comunque consigliato l'aggiornamento, in quanto vengono corretti anche dei bug sulla sicurezza che mettevano a rischio i dispositivi.

Come installare il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad

I passaggi da seguire per l'installazione del nuovo sistema operativo saranno sostanzialmente gli stessi sia per iOS 15.4.1 (iPhone) che per iPadOS 15.4.1 (iPad). Innanzitutto occorre aprire le Impostazioni e successivamente cliccare su "Aggiornamento software". Verrà verificata la presenza dell'aggiornamento e quindi proposta l'installazione; se la carica non dovesse essere sufficiente verrà segnalata la necessità di collegare il dispositivo al caricabatterie.

Arrivati a questo punto, una volta visualizzato l'aggiornamento cliccare su "Scarica e installa". Quando richiesto dall'iPhone o dall'iPad premere su "Installa ora" e avviare la procedura di installazione vera e propria.

Le altre novità di iOS 15.4.1

Come accennato in avvio le novità in arrivo con iOS 15.4.1 non si limitano alla durata della batteria. Vengono corretti anche dei malfunzionamenti relativi ai dispositivi Braille e si evita la disconnessione degli apparecchi acustici "Made for iPhone" all'interno delle app di terze parti.