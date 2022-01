Il logo Apple? Un pulsante. Il tasto segreto dell'iPhone

Il logo Apple dell'iPhone diventa ora un tasto segreto, questa una delle caratteristiche del noto dispositivo della celebre azienda multinazionale statunitense di cui forse non tutti sono a conoscenza. Da simbolo iconico, la classica mela può dunque diventare un tasto segreto.

Questa funzione, come spiegato dal New York Post, si trova dunque sul retro del telefonino e si chiama Back Tap, ossia Tocco posteriore. Si tratta di una delle tante funzioni intelligenti dello smartphone, che Apple avrebbe introdotto lo scorso 16 settembre 2020 per iOS 14: non sono in molti, tuttavia, a saperlo. Questa funzione, fra l'altro, è disattivata di default e deve essere configurata manualmente, ecco perché molti possessori di iPhone ignorano completamente la presenza del pulsante.

Il tasto segreto, si apprende, è multifunzionale, con una vasta varietà di opzioni: utilizzando il doppio tocco ed il triplo tocco possono si può accedere al Commutatore app, alla fotocamera, al centro di controllo, al blocco schermo, al disattiva audio ed al centro notifiche. Non solo. È anche possibile effettuare delle screenshot, oppure accedere a Siri e Spotlight. Per poter effettuare una prova, bisogna assicurarsi di possedere un dispositivo con sistema operativo iOs14 o superiore. A quel punto basta entrare in Impostazioni, Accessibilità, Tocco e poi Tocco posteriore. A questo punto, è necessario scegliere fra due diverse opzioni: doppio tocco o triplo tocco, ed associarle alle varie azioni disponibili mediante pulsante. Una volta effettuata la configurazione, toccando due o tre volte il tasto segreto sul retro dell'iPhone sarà possibile accedere alla funzione desiderata.