Cani e gatti malati? Ora il veterinario li visita da remoto

Gli over 65 che vivono da soli avranno a disposizione uno strumento in più per prendersi cura di cani e gatti. Si tratta dell'app "Senior PET": a presentarla è stata un'associazione, la Salute e tutela degli animali (Asta). Il servizio sarà gratuito e destinato agli ultrasessantacinquenni che risiedono nel territorio di Roma.

L'iniziativa vuole rappresentare un aiuto soprattutto in questo periodo di difficoltà. Anche in considerazione del fatto che gli over 65 che vivono da soli potrebbero trovarsi nella impossibilità di portare animali domestici in vista dal medico veterinario, senza soluzioni alternative. Ad esempio a causa dell'isolamento per aver contratto il Covid-19 o per via di una malattia cronica. Un servizio gratuito reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione Tim.

" Con Senior Pet vogliamo istituire un servizio di assistenza on line per anziani con difficoltà di spostamento e a basso reddito " - ha spiegato Susanna Celsi, presidente di Asta - " che li aiuti a gestire l’animale da compagnia ". " Un animale in casa diventa un compagno fedele di molti anziani che vivono soli. Vivere con un pet ha un impatto positivo su salute e umore, riduce la solitudine e aumenta la serenità, favorisce la socializzazione. Il successo di questa iniziativa porrà le premesse " - ha concluso Celsi - " per un modello replicabile in altre realtà ".

Senior PET, come attivare l'app per gli over 65

Per attivare Senior Pet occorrerà innanzitutto scaricare l'app, che è disponibile sia sull'App Store di Apple (dispositivi iOS) che su Google Play per smartphone e tablet Android. A questo punto una breve registrazione, poi sarà possibile videochiamare uno degli esperti Asta e rimanere in contatto con lui in caso di bisogno. Se necessario si potrà inoltre richiedere una visita a domicilio per i propri cani e gatti di casa.