Coronavirus, tecnologia spaziale per contrastare la pandemia

Per contrastare la pandemia mondiale del Coronavirus c'è bisogno di idee ed una mano potrà darla anche la tecnologia spaziale, che prova a "scendere" in campo.

Due percorsi differenti

È questo l'obiettivo del bando da due milioni e mezzo di euro proposto dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) in accordo con quella Europea (Esa) che invita le aziende a presentare i propri progetti dal 31 marzo al 20 aprile. Come riporta Repubblica, le proposte dovranno utilizzare tecnologie dello spazio, come comunicazioni e navigazione satellitare, che potranno essere applicate su due differenti ambiti: salute ed educazione a distanza.

Il bando, una Call for Action chiamata "Innova per l'Italia", è un'iniziativa congiunta del ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. I tre ministeri lavorano in sinergia con Invitalia ed il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri.

Gli obiettivi

"Innova per l'Italia" invita tutte le aziende che vorranno partecipare a contribuire nell'ambito di tre macro-aree: 1) Dispositivi di protezione individuale e produzione dei sistemi complessi dei respiratori per il trattamento delle sindromi respiratorie; 2) Kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19 in termini di tamponi e elementi accessori e strumenti per la diagnosi facilitata e veloce; 3)Tecnologie e strumenti che consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione, il trattamento e il controllo del Covid-19.

La sfida dell'Esa

Dal canto suo, l'Agenzia Spaziale Europea chiama a raccolta le aziende europee su progetti che affrontino i temi di sanità ed istruzione, sostenendo i progetti fino al 50% (prezzo massimo stimato in un milione di euro).

” Stiamo cercando soluzioni per supportare la Comunità europea, specialmente in Italia, nel reagire a #coronavirus in #Healthcare & #Education ", si legge nel tweet della Business Application dell'Esa.

L'importanza della digitalizzazione

" Siamo davanti ad una emergenza mondiale che ha evidenziato l'importanza della digitalizzazione e dei dati e ha reso ancora più manifesta la potenzialità delle innovazioni tecnologiche " afferma il ministro Pisano - è fondamentale coordinare e facilitare sinergie comuni tra rami diversi della pubblica amministrazione e tra aziende ed enti di ricerca come Esa e Asi ed il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro con delega allo spazio ".

"Sfruttiamo i satelliti"