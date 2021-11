Cuffie wireless, luci led e schede SD: tutti gli irrinunciabili del Black Friday

Le offerte durante il Black Friday sono sempre diverse e varie per quanto riguarda le tipologie di prodotti coinvolti. Un ruolo di primo piano lo riveste come sempre il comparto tecnologia, con cuffie wireless, schede SD e luci led a guidare la fila degli "irrinunciabili".

Per queste categorie sono spesso disponibili offerte anche piuttosto vantaggiose, che permettono di risparmiare diversi euro. Sia che si tratti di un acquisto personale o di un futuro regalo di Natale poco importa, le occasioni per fare il pieno di tecnologia e di sconti non mancano.

Cuffie wireless

Pratiche, comode e spesso anche ricercate a livello estetico, le cuffie wireless stanno vivendo un momento d'oro. Utili sia quando si va a correre che quando si è in giro e si hanno le mani occupate. Magari anche semplicemente perché si vuole avere le mani libere per "gesticolare", a ognuno il suo.

Qualunque sia la vostra motivazione, magari anche quella di un regalo ad amici e parenti, diverse offerte possono permettervi di risparmiare qualcosa. Vediamo alcuni dei modelli migliori e più convenienti per questo Black Friday.

JBL Tune 125TWS

Un'offerta decisamente degna di nota quella riguardante le cuffie JBL Tune 125TWS, disponibili su Amazon con uno sconto del 47% rispetto al prezzo consueto. Audio JBL Pure Bass e connessione rapida ai dispositivi Android i punti di forza di questi dispositivi, che assicurano fino a 32h di ascolto.

Black Shark JoyBuds

Tra le offerte imperdibili di questo Black Friday per quanto riguarda le cuffie wireless non possono mancare le Black Shark JoyBuds. Punti di forza delle Black Shark la cancellazione dei rumori di fondo indesiderati e i bassi potenziati. Per i clienti Amazon Prime (gratuito per i primi 30 giorni di utilizzo) il prezzo passa dai soliti 59,99 a 35,99.

Apple AirPods Pro

Non potevano mancare le cuffie wireless Apple tra le offerte di questi giorni. Questa potrebbe essere l'occasione anche per fare un salto di qualità e puntare direttamente agli AirPods Pro. L'offerta 2021 vede i nuovissimi auricolari della Mela morsicata, in versione top di gamma, scontati da 279 a 231 euro.

Soundcore Anker Life Q30

Per chi invece non riesce a resistere alle cuffie dal fascino un po' "retrò" sono imperdibili le Soundcore Anker Life Q30. Cancellazione attiva del rumore e suono ad alta definizione rappresentano alcuni dei tratti principali di questi dispositivi, la cui durata è stimata in 40 ore di utilizzo.

Luci led

Veniamo ora alle luci led, altra categoria oggetto di offerte interessanti durante il Black Friday. Luci di Natale perché no, ma anche e soprattutto illuminazione smart controllabile via smartphone. Tra gli imperdibili anche dispositivi che si adattano facilmente alla propria casa.

Philips Lighting Hue

Le luci led Philips Lighting Hue illuminano in maniera semplice e pratica diverse aree della casa. Non solo, lo fanno in maniera decisamente smart. Possono essere controllate via bluetooth con il proprio smartphone o tramite assistenti vocali come Alexa. Per il Black Friday in offerta con uno sconto del 32%.

VITCOCO striscia LED

Rimaniamo nel campo delle luci LED smart con VITCOCO striscia led, che possono essere applicate comodamente in vari ambienti della casa e sono gestibili con lo smartphone. L'app collegata permetterà inoltre sia di impostare il colore scelto che si impostare un orario di accensione e di spegnimento. In offerta per il Black Friday a 21,24 euro (anziché 27,99).

Popotan DreamColor

Luci led smart per decorare la casa o magari l'albero di Natale. In questo caso parliamo di Popotan DreamColor, 5 metri di luci controllabili tramite smartphone per rendere l'atmosfera di casa decisamente più vivace e divertente. Possono essere impostate anche per illuminarsi a ritmo di musica (sono munite di microfono incorporato con ricezione istantanea dei suoni).

Schede SD

Smartphone, fotocamere, ma non solo. Diversi dispositivi possono fare un valido uso delle schede SD di memoria. Il Black Friday è un'ottima occasione per assicurarsi quelle più convenienti e dalla maggiore capienza. Vediamo alcune offerte irrinunciabili.

SanDisk Extreme Pro

Quest'anno davvero poche offerte sembrano competere con la scheda micro-SD (con adattatore SD) della SanDisk. La SanDisk Extreme Pro da 256 GB è offerta con uno sconto del 72%: 38,99 euro anziché 136,99. Un'offerta che fa decisamente gola.

Kingston Canvas Select Plus

Chi cerca qualche giga in meno, ma a prezzi ancora più bassi può guardare verso i 128 GB offerti da Kingston Canvas Select Plus. Anche in questo caso la scheda di memoria micro-SD viene accompagnata da un adattatore SD. In offerta a 13,61 euro.

Netac Micro SD

In offerta fino alla mezzanotte di questo Black Friday la scheda micro SD Netac da 128 GB. Acquistabile come gli altri modelli con adattatore SD, questa memoria aggiuntiva è in offerta a 17,91 (anziché 29,99).

