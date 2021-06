Ecco la nuova macchina volante: come funziona e cosa può fare

Ha effettuato il primo volo interurbano in Slovacchia e, dopo essere atterrato, il veicolo si è trasformato in un’automobile sportiva in meno di tre minuti, arrivando fino al centro di Bratislava. Si tratta della macchina volante futuristica Air car prototype 1 che, come riporta il Daily Mail, è in grado di raggiungere i 2.500 metri di altezza e i 160 chilometri orari. Il mezzo è dotato di un motore a elica fissa da 160 cavalli ed è stato progettato da Stefan Klein per la società slovacca KleinVision. Il volo è durato 35 minuti e ha segnato un momento storico per ciò che riguarda la mobilità del futuro.

La KleinVision hanno affermato che l’Air car, la quale ha completato più di 40 ore di voli di prova, sarebbe perfetta per viaggi di piacere, a guida autonoma o come servizio di taxi commerciale. Non c’è ancora il prezzo per la macchina volante, ma c’è chi già scommette di vederla in aria e per strada entro il prossimo anno. “Questo volo dà inizio a una nuova era di veicoli a doppio trasporto” , ha affermato il professor Klein dopo essere uscito dalla cabina di pilotaggio. Si stenta a crederci, ma questo innovativo veicolo ha dimostrato che è possibile trasformare la fantascienza in realtà.

Ma come funziona Air car? Il mezzo ha ali che allargano e chiudono e un’unica elica nella parte posteriore. Il passaggio automatizzato da veicolo stradale a veicolo aereo e viceversa, dispiegando e ritraendo ali e coda non è solo il risultato di entusiasmo pionieristico, spirito innovativo e coraggio; è anche l’effetto di eccellenti conoscenze ingegneristiche e professionali. Gli sviluppatori dicono che è stato progettato in modo che la stabilità e il controllo dell'Air car siano accessibili a qualsiasi pilota, senza necessità di formazione specialistica.

Quando tutti i test di volo previsti dalla legge saranno completati, intendono dotare l'imbarcazione di un motore più potente e sperano di averlo pronto per la vendita entro i prossimi 12 mesi. Air car prototype 2, il modello di pre-produzione, sarà dotato di un motore da 300 cavalli, dovrebbe avere una velocità di crociera di 300 chilometri orari e un'autonomia di mille chilometri.