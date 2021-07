GoBeyond 2021, al via la startup competition di Sisal

Al via l'edizione 2021 di GoBeyond, la startup competiton di Sisal sviluppata in collaborazione con CVC Capital Partners, per supportare l’ecosistema dell’innovazione e delle startup a impatto sociale. Aperte le iscrizioni per poter partecipare alla call for ideas che è giunta alla quinta edizione e si è evoluta rapidamente come una vera e propria piattaforma di innovazione dell’azienda.

Questa edizione si arricchisce di nuovi contenuti per fornire supporto ai giovani imprenditori e ai loro progetti: un percorso di accelerazione verrà messo a disposizione di una startup al femminile e, a partire dal 2022, sarà creato un hub digitale per sviluppare il mindset per creare nuovi imprenditori e imprenditrici sostenibili e a vocazione sociale.

“Ogni anno vivo l’inizio di una nuova edizione di GoBeyond come un momento di grande valore - spiega Francesco Durante, ceo di Sisal -, perché credo fermamente che il sostegno ai giovani e alle loro idee sia fondamentale per guardare con più ottimismo al progresso economico e sociale del nostro Paese. Per costruire un futuro più responsabile è il momento di andare oltre, valorizzando quelle idee innovative che aiutano la società a migliorare".

"Ritengo che le aziende come Sisal debbano impegnarsi attivamente e in modo costante al progresso della società e per farlo è necessario anticipare i bisogni della comunità - continua Durante -. Con questo spirito, quest’anno abbiamo deciso di guardare oltre e supportare lo sviluppo delle imprese al femminile per ridurre sempre di più il gender gap e contribuire attivamente allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali”.

Il concept alla base di Gobeyond 2021 è stato pensato per contribuire attivamente al miglioramento e al benessere della comunità utilizzando tecnologie all’avanguardia: ai candidati è richiesto infatti di proporre un’idea imprenditoriale altamente innovativa che rientri in due categorie.

“Per un futuro più sostenibile”: i candidati dovranno proporre idee per risolvere problematiche della società e del territorio che abbiano un impatto positivo per la comunità.

“Per un Paese tecnologico e digitale”: i progetti dovranno avere una natura altamente tecnologica con cui semplificare la vita delle persone e contribuire al miglioramento della società.

Per il miglior progetto di ciascuna categoria è previsto un finanziamento di 40mila euro e un percorso di advisory offerto dai prestigiosi partner di GoBeyond: Italian Tech - la nuova piattaforma di innovazione del Gruppo Gedi, Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, frog Design, Roland Berger, Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e Impact Hub.

Una startup al femminile verrà premiata con un percorso di accelerazione di sei mesi dedicato e sviluppato in collaborazione con Impact Hub con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso delle startup nel mercato.

Per candidare la propria idea basta presentare una breve descrizione della progettualità e del team di lavoro, un marketing plan e un video che metta in luce l’idea innovativa o il progetto imprenditoriale.

Nelle quattro precedenti edizioni GoBeyond ha raccolto oltre 600 candidature di startup premiando le otto idee vincitrici con premi per un valore complessivo di oltre 300mila euro.

In questa edizione sarà possibile avere tutte le informazioni e iscriversi fino al 31 ottobre 2021 sul portale gobeyond.info