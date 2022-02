Instagram cambia le Storie: ecco come

Novità in arrivo anche per Instagram. Il 2022 sta riservando diversi aggiornamenti per gli utenti di Meta, incluse le modifiche anticipate nelle scorse ore in merito alle foto di copertina su WhatsApp. Nel caso del social network fotografico, acquistato da Facebook alcuni anni fa, la modifica riguarderà le Storie e come gli utenti potranno interagire con esse.

Fino a oggi, quando un utente voleva inviare una reazione alle Storie di Instagram, era "costretto" all'invio di un dm, un messaggio diretto al creatore del contenuto. Ora tutto questo sembra sul punto di cambiare, con IG che ha pensato di aprire ai classici like. Sarà in sostanza possibile assegnare un "mi piace" così come accade con i normali post.

Like alle Storie, come cambia Instagram

La modifica potrebbe sembrare di poco conto, eppure i vantaggi promettono di essere molto interessanti. In particolare a beneficiarne dovrebbe essere la "casella" dei messaggi in arrivo, non più destinataria delle notifiche relative alle "reaction". " L'idea è di essere certi che le persone possano esprimere più supporto l'uno all'altro, ma anche ripulire un po' i messaggi privati ", ha dichiarato il numero uno di Instagram, Adam Mosseri. Lo stesso Mosseri ha concluso dicendo che " L'invio di messaggi è una priorità chiave per noi, e un pezzo importante di ciò è il focalizzarsi sui dm tra te e le persone a cui tieni ".

Per alcuni utenti è già possibile utilizzare la nuova funzionalità, mentre per altri ci vorrà ancora qualche tempo per ottenere l'aggiornamento. Come è stata implementata la novità? Attraverso l'inserimento di un'icona a forma di cuore, simile a quella utilizzata per i comuni post, posizionata tra il campo riservato alla scrittura del messaggio e l'icona dell'aeroplanino di carta impiegata per l'invio delle risposte.

Chi ha pubblicato le varie Storie visualizzerà, all'interno di ciascuna, un contatore relativo ai like ricevuti. Al contrario agli altri utenti Instagram che visualizzeranno i contenuti non verrà mostrato alcun totale.