Instagram, ora carichi video e foto anche da computer

Instagram arriva a pieno regime anche su computer. Dopo aver atteso a lungo, anche fin troppo a giudicare dalle reazioni degli utenti sui social network, l'app di proprietà di Facebook permetterà di sfruttare diverse nuove funzionalità anche da desktop. Su tutte, la possibilità di caricare foto e video di breve durata, al di sotto di un minuto, anche da pc o Mac.

Fino ad ora Instagram permetteva soltanto di utilizzare le versioni desktop per un numero limitato di funzioni. Era possibile ad esempio leggere i messaggi diretti o scorrere il feed per visualizzare i contenuti degli altri. Per foto e video il discorso era piuttosto differente.

Da alcuni mesi Facebook stava testando le novità su computer per Instagram, limitatamente però a un ristretto numero di utenti "tester". Da ieri 21 ottobre il debutto ufficiale per tutti, con un cambio di passo che potrebbe far lievitare gli accessi da pc o Mac.

Instagram, le novità per foto e video

Sfruttare le nuove possibilità offerte da Instagram sarà facile come farlo all'interno dell'app per smartphone. Almeno così viene presentata la novità. In pratica si dovrà cliccare sul consueto pulsante "+" per poter aggiungere il proprio contenuto foto/video. Non solo, le immagini caricate potranno anche essere oggetto di filtri e sarà possibile inserire tag di geolocalizzazione.

Collaborare allo stesso contenuto, cosa si potrà fare

Le novità non finiscono qui, anzi. Instagram ha deciso di rilanciare aprendo alla possibilità che più utenti risultino autori di un contenuto. Vuol dire che in pratica sarà possibile per tutti gli autori modificare il post a proprio piacimento.

Si tratta della funzionalità "Collabs" e permetterà di condividere il contenuto direttamente nel proprio feed, avere accesso al numero di visualizzazioni e poter essere informato di qualsiasi cosa come se la foto o il video fossero stati pubblicati "in solitario". Funzionerà anche nel caso dei Reel.

Fundraising e Reel, le altre novità

Instagram apre anche alle campagne di fundraising, che potranno essere avviate semplicemente cliccando sul pulsante "+". Lo stesso utilizzato per caricare foto, video, storie o Reel. Proprio questi ultimi sono stati oggetto di ulteriori novità.

I Reel si rinnovano grazie all'aggiunta di effetti musicali Superbeat e Dynamic Lyrics. Piuttosto interessante il secondo dei due, che permetterà anche di mostrare, sempre seguendo la musica, il testo in 3D della canzone.