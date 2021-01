Niente più smartphone: LG vuole ritirarsi

LG potrebbe uscire definitivamente dal business degli smartphone: quella che ha tutta l'aria di essere una conferma arriva direttamente dal CEO della sussidiaria Electronics, Kwon Bong-seok, che da Seul parla di un cambiamento inevitabile e ormai alle porte. Lo fa cercando di rassicurare i dipendenti in merito al loro futuro nella società: "Indipendentemente da qualsiasi cambiamento relativo alla direzione delle operazioni business legate agli smartphone, la forza lavoro sarà mantenuta, dunque non c'è bisogno di preoccuparsi" .

Manca ancora l'ufficialità, ma la strada è segnata. A pesare le vendite al di sotto delle aspettative degli ultimi anni e l'accoglienza piuttosto fredda riservata dal mercato nei confronti di prodotti a loro modo innovativi come G8X e Wing, entrambi con due schermi seppur disposti in maniera differente. Design di certo audaci, diversi rispetto a quanto visto in precedenza, ma non di sufficiente appeal per conquistare il pubblico forse anche a causa di un supporto non adeguato lato software (applicazioni, giochi, servizi e così via).

Kwon non usa giri di parole e chiama in causa la concorrenza spietata degli altri brand: "Poiché la concorrenza nel mercato globale dei dispositivi mobile sta diventando sempre più agguerrita, per LG è tempo di esprimere un giudizio distaccato e di fare la scelta migliore" .

Sono tre le ipotesi al vaglio: cessione del business, uscita dal mercato o ulteriori tagli come sottolinea il numero uno del gruppo: "La società sta considerando tutte le possibili misuri, inclusa la vendita, il ritiro e il ridimensionamento del business legato agli smartphone" .