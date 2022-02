Nuovo malware minaccia Android: l'app da cancellare subito

Un'altra app soltanto in apparenza innocua sta rischiando di compromettere migliaia di dispositivi Android. Si tratta di un'applicazione chiamata Fast Cleaner, che promette di ripulire il telefono dai dati inutili, aumentando lo spazio in memoria e migliorando le prestazioni della batteria. In realtà dietro il software si nasconde un nuovo malware, noto come Xenomorph.

Il malware nascosto nell'app avrebbe infettato almeno 50.000 dispositivi prima di essere scoperto, con l'Italia posizionata al secondo posto (12 app coinvolte) tra i Paesi più colpiti, dopo la Spagna (28). A identificare la minaccia è stata un'azienda specializzata in sicurezza informatica, la ThreatFabric. Secondo quanto reso noto dai ricercatori l'applicazione ingannevole agirebbe in maniera quasi invisibile, rappresentando quindi un pericolo reale per la privacy e per i dati sensibili relativi a conti correnti bancari.

Nuovo malware per Android, rischi e cosa fare

Ancora un attacco portato avanti sfruttando le applicazioni presenti su Google Play, malgrado la crescente attenzione della piattaforma rispetto a questo tipo di minacce. Nel caso specifico si tratterebbe di un malware ritenuto molto simile al "banking trojan" noto come Alien. In sostanza si tratta di un software designato appositamente per svuotare il conto corrente degli utenti.

Una buona notizia arriva però dagli stessi ricercatori di ThreatFabric, in quanto il malware sarebbe ancora nelle primissime fasi di sviluppo e quindi scarsamente pericoloso. Ciò non toglie però che chiunque l'avesse installato dovrà procedere all'istante con la cancellazione dell'app e in via cautelare la revoca di tutti i permessi concessi a qualsiasi altra applicazione proveniente dal medesimo sviluppatore.

Qualora aveste installato l'app a rischio, già rimossa da Google Play, la disinstallazione potrebbe non essere sufficiente per evitare tutti i rischi. Meglio allertare il proprio istituto bancario chiedendo di essere informati riguardo ogni possibile movimento irregolare. Opportuno anche un frequente cambio di password e pin, così da rendere più difficile la vita ai cybercriminali.