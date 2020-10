Outlook in black out, posta e calendario di Microsoft bloccati

Microsoft Outlook oggi è in black out. Dalle 8 di mattina del 1 ottobre il famoso servizio di posta dell’azienda di Bill Gates risulta irraggiungibile o va avanti a singhiozzo. I problemi maggiormente riscontrati riguardano il servizio di posta ma ci sono anche utenti che lamentano rallentamenti nel funzionamento del calendario, un servizio parallelo di Outlook.

Sono pochi invece gli utenti di Microsoft che riscontrano un blackout totale di Outlook. Per ora i disservizi sono segnalati in tutto il mondo mentre in Italia sembrano concentrarsi soprattutto al nord.

Microsoft ha già preso in carico le numerose richieste di assistenza e afferma di stare lavorando per risolvere i malfunzionamenti. Quella di oggi è la seconda ondata di malfunzionamenti in una settimana. Lunedì scorso infatti erano stati segnalati problemi simili a Outlook, Office 365 e Teams, tutti servizi di Microsoft.

We've received reports of users experiencing issues accessing their Exchange Online accounts via Outlook on the Web. Our initial investigation indicates that India-based users are the primarily impacted audience. Further details can be found in your admin center under EX223208.