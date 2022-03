Lo smartphone lo ricarichi in 9 minuti

Quando si parla di smartphone la questione dell'autonomia della batteria e della ricarica occupa sempre un ruolo di primo piano. L'ansia da spegnimento è sempre dietro l'angolo, anche se notevoli passi in avanti sono stati fatti su entrambi gli aspetti. Come nel caso della ricarica ultraveloce "Super VOOC 240W" presentata da Oppo, che promette di fare il pieno di energia in appena 9 minuti.

Il tempo di una pausa e il proprio smartphone avrà di nuovo un'autonomia del 100%. Tale prestazione è stata calcolata su una batteria da 4.500 mAh, utilizzata ad esempio su Oppo Reno 6 Pro. Una novità che promette di rivoluzionare il settore delle ricariche per smartphone.

Ricarica ultraveloce Oppo, come funziona e quando arriverà

Il nuovo sistema di ricarica ultraveloce Super VOOC 240W fa affidamento su una porta USB-C, andando quindi nella direzione voluta a livello europeo di una porta universale per tutti gli smartphone. Basandosi su un flusso di energia di particolare intensità rispetto al solito è stato necessario dotare i dispositivi di una serie di sensori, allo scopo di monitorare temperatura, corrente e tensione.

A dispetto del suo funzionamento, l'arrivo di Super VOOC 240W non avverrà purtroppo in tempi rapidissimi. Considerata la necessità di correggere tutte le eventuali imperfezioni potrebbero passare ancora diversi mesi prima che dei modelli concreti arrivino nei negozi di tutto il mondo. C'è un però, di quelli buoni.

Oppo ha deciso di rilasciare nel frattempo una versione leggermente meno potente di questo sistema, denominata Super VOOC 150W. Agirà a livelli di intensità inferiori, ma garantirà comunque prestazioni di un certo livello: circa 15 minuti per una ricarica completa della batteria dello smartphone.

Fast Charge secondo Realme

L'iniziativa di Oppo non arriva da sola e pronta a fargli concorrenza sul fronte della ricarica ultraveloce troviamo Realme. In questo caso viene proposto il sistema "UltraDart Charging Architecture", che promette di ricaricare la batteria (sempre da 4.500 mAh) dello smartphone del 50% in 5 minuti.

Merito di un apposito algoritmo, che gestirà la temperatura dello smartphone mantenendola sotto i 43 gradi Celsius. Inoltre viene assicurata una capacità minima dell'80% anche dopo aver superato i 1.000 cicli di ricarica.