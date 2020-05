SpaceX, la storia è scritta: lanciata la navicella Crew Dragon

Gli astronauti della Nasa Doug Hurly e Bob Behnken salgono a bordo della navicella Crew Dragon, pronti per essere lanciati in orbita dal Kennedy Space Center in Florida, negli Stati Uniti, per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale.

C’è sempre l’incognita meteo, che potrebbe far saltare ancora una volta la missione, ma una decina di minuti prima del conto alla rovescia arriva il messaggio che tutti aspettavano. " Weather is go for launch ": le condizioni atmosferiche migliorano e la Nasa concede il via libera. Tre, due, uno: decollo.

Alle 15:22 ora locale (le 21:22 in Italia) la capsula americana Crew Dragon - destinata a riportare per la prima volta l'uomo nello spazio dal suolo americano dopo la fine del programma Shuttle nove anni fa - spicca il volo. Il nuovo tentativo della Nasa, dopo il rinvio per maltempo di mercoledì, va a buon fine. La storia può essere scritta.

E pensare che fin dalle prime ore del pomeriggio italiano fonti ufficiali mettevano le mani avanti, annunciando l’eventualità di un nuovo stop. " Stiamo andando avanti con il lancio oggi. La probabilità di cancellazione a causa dei problemi meteo è del 50% ", spiegava l'ad della Nasa, Jim Bridenstine. Il rischio, infatti, era che, a causa del maltempo, il lancio potesse scalare a domani. Tutto è invece filato liscio senza alcun intoppo.

Crew Dragon in orbita

A bordo della Crew Dragon DM-2, sottolinea l’agenzia Adnkronos, ci sono i due astronauti Hurley e Behnken, entrambi selezionati dalla Nasa nel 2000 per questa storica missione che cambia verso ai voli spaziali umani. A terra, tra i presenti, il presidente statunitense Donald Trump e la moglie Melania.

Hurley e Behnken hanno al loro attivo l'esperienza di due voli Shuttle a testa ed è previsto che rimangano fino agli ultimi giorni del prossimo agosto sulla Iss entrando così a far parte dell'Expedition 63. Una volta partita, il viaggio della capsula verso la Stazione Spaziale Internazionale durerà qualche ora.

Ricordiamo che sia la capsula che il vettore a due stadi Falcon 9 sono stati progettati e prodotti dalla società privata americana SpaceX, di proprietà dell'imprenditore visionario Elon Musk. E la missione sta già entrando nella storia perché è la prima volta che una navicella di un privato porta uomini nello spazio.