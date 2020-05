Crew Dragon rimane a terra: rinviato il lancio nello spazio

Mancava pochissimo al lancio della Nasa da Cape Canaveral, in Florida, il primo da un decennio dal suolo americano e per la prima volta con un'astronave commerciale, la Crew Dragon di SpaceX. Il maltempo ha costretto la Nasa a cambiare programma in corsa, posticipando la missione.

Gli astronauti della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley erano chiusi nella capsula, pronti per lo storico lancio, che sembrava confermato nonostante il maltempo. Il via alla missione Demo-2, il primo trasporto di astronauti in orbita dal suolo americano da 9 anni, era previsto alle 22:33 italiane.

Il presidente Donald Trump era voltato in Florida per assistere all'evento accompagnato dalla first lady Melania. " La Nasa ha fatto un lavoro fantastico. E' incredibile ", ha detto il presidente americano.

"Un sogno che diventa realtà"

" Questo è un sogno che diventa realtà, per me e per tutti a Space X. Non pensavo che si sarebbe realizzato. Non avrei mai immaginato sarebbe successo, quando ho avviato SpaceX nel 2002 ": così il patron della Tesla e del suo braccio spaziale, Elon Musk, commentando durante la diretta della Nasa.

Lancio annullato

Quando mancavano pochi minuti al lancio è arrivata la doccia fredda. La missione della Crew Dragon di SpaceX è stata posticipata per il cattivo tempo. Lo ha reso noto la Nasa.