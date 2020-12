Spotify, caratteristiche e costo dell’abbonamento

Spotify è una delle più famose e più utilizzate piattaforme di musica in streaming. Attiva dal 2008, ha attualmente 320 milioni di utenti attivi e un catalogo di circa 50 milioni di canzoni, a cui recentemente sono state aggiunte una vasta selezione di podcast e audiolibri.

Spotify: costi e differenze tra i tipi di abbonamento

Di base, l'applicazione è gratuita e accessibile con la creazione di un account, ma le limitazioni di questa versione sono diverse. L’app mobile, compatibile sia per sistemi iOS che Android, prevede infatti la riproduzione delle playlist solo in modalità shuffle, con intervalli pubblicitari tra i brani. La possibilità di fare "skip" di un brano è in quantità limitata ed è sempre necessario avere attiva una connessione per poter ascoltare ciò che si desidera. La versione per Windows, Mac e tablet garantisce invece "skip" senza limiti, ma vede sempre la presenza di interruzioni pubblicitarie e la necessità di una connessione internet attiva.

È possibile anche sottoscrivere un abbonamento Premium, personalizzabile a seconda delle proprie esigenze. L'abbonamento Premium Individual ha un costo di 9.99 euro mensili. Permette il pieno accesso alla libreria musicale, podcast e audiolibri, senza pubblicità. È possibile inoltre creare playlist e salvare i brani sul proprio dispositivo, fino a un massimo di tre device, per poterli ascoltare anche offline. Se non è mai stato attivato in precedenza, Spotify offre la possibilità di provare questo abbonamento gratis per tre mesi.

Spotify Premium Duo è pensato per essere condiviso in coppia. A un costo di 12.99 euro al mese, offre le stesse caratteristiche dell'abbonamento Premium Individual, con l'aggiunta della funzione Duo Mix: una playlist automaticamente aggiornata con i brani più amati e ascoltati da entrambi.

Poi c'è Premium Family, pensato per gruppi familiari più numerosi: account Premium Individual per sei persone, la playlist Family Mix, con la condivisione dei brani più amati da tutti i partecipanti alla “Family” e la possibilità di bloccare brani con contenuti espliciti; il tutto a 14.99 euro al mese

Per gli universitari, Spotify offre il piano dedicato Premium Student, al costo di 4.99 euro mensili: l'offerta vale 12 mesi ed è rinnovabile fino a 3 volte, sempre con verifica di iscrizione a università accreditata. Le caratteristiche sono le stesse dell'abbonamento Premium Individual

Funzionamento e caratteristiche