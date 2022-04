"Sto meglio del 99% degli uomini ma non mi vedo bene". La trasformazione fisica di Aranzulla

Salvatore Aranzulla ha deciso di ribaltare lo stereotipo del nerd magrolino e palliduccio appassionandosi al body-building. Il guru italiano della tecnologia, che con le sue guide tech ha "salvato" le giornate di milioni di italiani alle prese con i problemi legati al mondo dei computer e degli smartphone, infatti, circa un anno fa ha dato scalpore mostrando il suo fisico palestrato e definito degno di un vero body-builder. Nessuno sospettava che Aranzulla potesse nascondere anche questo lato e, invece, l'esperto di tecnologie ha deciso di applicare il suo "metodo" anche alla costruzione del fisico e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Aranzulla ha spiegato che la decisione di dedicarsi con grande impegno alla cura del suo fisico non sia solo frutto di un vezzo o della voglia di apparire ma sia anche un modo per gestire in maniera più efficiente un disturbo autoimmune. " Da quando ho ripreso ad allenarmi non ho mai avuto alcuna ricaduta della colite ulcerosa, la malattia con cui convivo da anni. Anche la terapia avrà fatto la sua parte. Ma quel che so è che non ho mai più avuto ricadute ", ha rivelato alla Gazzetta dello sport. Ovviamente, la sua trasformazione fisica ha fatto molto rumore nel mondo "nerd" (ma non solo) e sono in tanti a chiedergli consigli e suggerimenti per raggiungere lo stesso obiettivo. Inoltre, la visione del suo fisico è stata accolta in maniera talmente inaspettata che qualcuno ha deciso anche di produrre un action-figure che ne replica le fattezze.

Ha raggiunto una forma fisica invidiabile grazie al duro lavoro in palestra ma anche Salvatore Aranzulla, così come gran parte delle persone, se si mette a paragone con le immagini patinate delle riviste o dei social non è soddisfatto del suo fisico. " Ho smesso di confrontarmi con le immagini fitness che girano sui social: riferimenti impossibili per un essere umano. Invece i feedback che mi arrivano da chi mi segue mi danno la misura dei miei miglioramenti dal punto di vista fisico ", ha spiegato nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport.