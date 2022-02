Vuoi Windows 11 Pro? Installazione impossibile senza account Microsoft

Brutte notizie per gli amanti della privacy che vogliono utilizzare Windows 11 Pro Edition. Microsoft ha annunciato la necessità di utilizzare un proprio account, oltre a un collegamento Internet attivo, per procedere con l'installazione del sistema operativo.

A quanto pare Microsoft ha intenzione di percorrere con decisione la strada intrapresa nella versione non pro del sistema operativo. " Simile a Windows 11 Home Edition, Windows 11 Pro Edition ora richiede la connettività Internet solamente durante la configurazione iniziale del dispositivo (OOBE) " - ha dichiarato Microsoft - " Se scegli di configurare un dispositivo per uso personale verrà richiesto anche l'account Microsoft per completare la configurazione ".

Windows 11 Pro, addio alla privacy?

Chi preferiva evitare di associare troppi dati sensibili al proprio sistema operativo dovrà farsene una ragione, l'account Microsoft sarà obbligatorio. Ovviamente a meno di prendere decisioni più o meno drastiche che vanno dal tornare indietro a versioni precedenti del sistema operativo, con tutti i rischi del caso, fino a un ben più radicale passaggio a un altro sistema operativo.

Alcuni ricorderanno che finora è stato possibile disconnettere il computer durante l'installazione e procedere con la configurazione impostando un "account di rete locale". In questo modo è stato possibile aggirare la richiesta, già avanzata in Windows 10, di accedere con il proprio account Microsoft.

Non appena le nuove release di Windows 11 verranno presentate ciò diventerà impossibile. A pesare non sarà soltanto la necessità dell'account, ma anche quella di garantire la connessione Internet durante l'intero processo di configurazione, (rendendo impossibile aggirare la questione account).

Novità in arrivo per il 2022

Microsoft ha annunciato diverse altre novità in arrivo per quanto riguarda Windows 11. Una di queste riguarderà il menu Start, che avrà la possibilità di creare cartelle di app semplicemente trascinando l'icona di un'applicazione sopra quella di un'altra.

Per la modifica delle finestre e dell'interfaccia arriverà una Snap Bar. Infine novità in arrivo anche per la barra delle applicazioni, che potrà essere utilizzata per aprire i file semplicemente trascinandoli sopra l'icona dell'app richiesta.