WhatsApp, down di ore: cosa è successo all'app

Ancora un crash per la popolare app WhatsApp. Impossibile mandare e ricevere messaggi: l'app risulta in costante ricerca della connessione. Le prime avvisaglie c'erano state questa mattina presto, quando a molti utenti capitava di inviare un messaggio e di vedere che il destinatario aveva una sola spunta, nonostante il mssaggio fosse stato correttamente ricevuto. Ancora non sono state comunicate le ragioni del guasto ma, come sempre, il down di WhatsApp ha causato un gran polverone.

Stando alle rilevazioni effettuate dai siti di detector, non si è trattato di un problema solo italiano. Segnalazioni di guasti sono arrivate da tutto il pianeta, segno che WhatsApp ha un problema generalizzato. I messaggi rimangono in attesa di invio, come se il sistema si fosse sconnesso dalla rete. Un danno per quanti utilizzano Whatsapp per lavoro, tanto che le altre applicazioni di messaggistica, come Telegram, Messenger o iMessage, per chi ha i sistemi Apple, hanno segnato un incremento esponenziale.

" Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile ", hanno riferito dal colosso tecnologico. Migliaia di utenti si sono riversati su Twitter per capire se il problema fosse singolo, per una connessione difettosa, o se invece si trattava di qualcosa di più esteso. Come al solito, gli utenti hanno effettuato tutti i passaggi standard per verificare che non si trattasse di un problema di Wi-fi o di connessione mobile ma, appurato che non era così, non è rimasto altro che la rassegnazione.

In molti è tornato alla mente il grande down del 5 ottobre 2021, quando Whatsapp e Facebook andarono down per mezza giornata. Impossibile inviare messaggi, impossibile scorrere i feed del popolare social network: per oltre 12 ore l'intero sistema Meta non è stato fruibile agli utenti, costretti a trovare vie alternative per la comunicazione. Stavolta, invece, il disagio è durato solo 2 ore.