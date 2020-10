Whatsapp, ora potrete silenziare le chat "per sempre"

Chi di voi non ha "Whatsapp"? Probabilmente oggi sono in pochissimi gli utenti che non utilizzano questa applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009. Tante e continue sono, però, a volte le notifiche che arrivano sui nostri smartphone. Ma d'ora in avanti questo non sarà più un problema. E non lo sarà più per sempre. Se avete fatto l'aggiornamento del vostro software sarà, infatti, possibile togliere la suoneria alle conversazioni per tutta la vostra vita.

Prima era possibile "silenziare" le chat solo per otto ore, oppure per una settimana o, al massimo, per un anno. Ora, invece, possiamo togliere la suoneria alle chat per sempre. Questo può alleggerirci da ogni impiccio perché possiamo rimanere in una conversazione di gruppo tra amici o colleghi o, ancora, parenti, ma non essere disturbati continuamente dalla ricezione dei messaggi.

Come è possibile silenziare un gruppo su Whatsapp per sempre

Bastano pochi passaggi per togliere per sempre le notifiche. Basta cliccare sull'applicazione, scegliete una chat di gruppo, cliccate in alto al centro, scorrete verso il basso e cliccate sulla voce "Silenzioso". A quel punto dovrete solo scegliere se volete togliere la suoneria per otto ore, per una settimana o, addirittura, per sempre. Ma nulla è davvero per sempre. Se, quindi, volete tornare sui vostri passi e ridurre il tempo di disattivazione delle notifiche di una conversazione, siete sempre in tempo per "Riattivare le notifiche" e silenziare il gruppo solo per otto ore o una settimana.

" Sono stata inserita in un gruppo su whatsapp in cui arrivano continuamente notifiche. Non volevo eliminarmi per non essere scortese, ma ora ho risolto: ho tolto per sempre le notifiche e non sarò più disturbata " ci racconta una nostra lettrice.

La regola del "silenzioso" non vale, però, solo per i gruppi. Potrete togliere per sempre la suoneria anche alla conversazione con una sola persona.

Già pochi mesi fa, noi de ilGiornale vi avevamo anticipato che ci sarebbero state delle novità per quanto riguarda "Whatsapp". Tra le funzioni testate dagli sviluppatori del software, è in arrivo l'inserimento della modalità di ricerca per data, l'integrazione con ShareChat (un social network particolarmente famoso in India che permette di visualizzare numerosi contenuti multimediali come foto e video), innovativi strumenti in grado di ottimizzare l'uso dello spazio di archiviazione dati e la possibilità di eliminare contemporaneamente tutti i messaggi memorizzati ad eccezione di quelli spuntati come "importanti".