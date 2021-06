Zte, Axon 30 Ultra: la recensione del top di gamma al giusto prezzo

Dalla fotocamera "nascosta" a un blocco posteriore "importante". Con ZTE Axon 30 Ultra ancora una volta l'azienda cinese leader del 5G punta tutto sulle immagini con uno smartphone top di gamma a un prezzo giusto: sullo store ufficiale il dispositivo è venduto a 749 euro per la versione con 8 Gb di ram e 128 Gb di memoria. Quella da 849 euro con 12 Gb di ram e 256 Gb di memoria non è ancora acquistabile. Un prezzo sicuramente importante, ma che ripaga l'hardware in dotazione. Soprattutto il comparto fotocamere con zoom ottico 5x, il processore Snapdragon 888 e GPU Adreno 660. È uno smartphone dual sim, con slot per MicroSd. Anche in quesot caso la mancanza del jack per le cuffie è sopperita da un adattatore incluso nella confezione. Lo abbiamo testato per voi.

Unboxing e primo accesso

Lo ZTE Axon 30 Ultra arriva in una elegante confezione nera. Così come nera è la scocca in alluminio, con pannelli posteriore e frontale in vetro (Gorilla Glass 5). Arriva dotato di alimentatore da 65w e cavo Usb Type C/Type C. Immancabile anche l'adattatore per le cuffie e una cover trasparente piuttosto rigida che protegge bene anche gli angoli. Cover che diventa indispensabile dal momento che il comparto fotocamere è ben più sporgente degli 8 millimetri del corpo del telefono.

Software

Il dispositivo arriva con Android 11 e interfaccia MyOS 11, customizzata da ZTE. Al solito, chi ha già un dispositivo Android può configurarlo con pochi clic, mentre chi preferisce partire da zero troverà preinstallate tutte le app di Google, Facebook, Instagram e poco altro. Come per il sistema operativo predecessore (MiFavor), restano poche anche le applicazioni ZTE personalizzate. Le impostazioni di risparmio energetico sono meno invasive rispetto ad alcuni concorrenti, ma anche in questo caso è necessario impostarle manualmente per evitare di perdere notifiche. Un'operazione che rischia di essere un po' ostica per gli utenti meno esperti. In generale, comuqnue, lo ZTE Axon 30 Ultra risulta sempre performante e fluido, anche sotto stress.

Fotocamera e display

Il display AMOLED Full HD+ da 6,67" con bordi curvi è uno dei punti forti dello smartphone: ha una risoluzione da 1080x2400 pixel, profondità di colore 10 bit e refresh rate a 144hz. Lo schermo grande non inficia la maneggevolezza anche per chi non ha una mano grande e il sensore per l'impronta digitale sotto il display fa sì che lo sblocco sia semplice e rapido, nonostante il peso delle fotocamere lo sbilanci un po'.

Ottimo il comparto camere posteriore formato da tre ottiche da 64 MP (standard - grandangolare - ultragrandangolare) e una da 8 MP (periscopio teleobiettivo). Gli scatti sono molto precisi e definiti, anche ingrandendo al massimo l'immagine, grazie allo zoom ottico 5x incluso nel teleobiettivo. Interessante la possibilità di registrare video fino a 8k a 30 fps. L'app preinstallata permette anche di comporre l'immagine con gli scatti delle diverse fotocamere per avere un maggior livello di dettagli. Numerose anche le impostazioni predefinite che aiutano a scattare la foto migliore in base al soggetto, come quella per immortalare la Luna.

Una foto scattata con la fotocamera posteriore

Buona anche la fotocamera selfie da 16 MP: gli scatti restituiscono bene colori e definizione delle immagini, sia in modalità foto che in quella video.

Una foto scattata con la fotocamera anteriore

Batteria

La batteria da 4600 mAh regge bene al test: dopo una giornata di uso tra navigazione, social, chiamate e qualche giochino, ci ritroviamo con una carica del 30%. Niente male per un telefono di questo livello. Inoltre la ricarica rapida permette di avere lo ZTE Axon 30 Ultra al massimo della sua carica in una ventina di minuti. Peccato manchi la possibilità di ricarica wireless

Connettività

Il punto di forza per un'azienda come ZTe non può che essere la connettività: l'antenna 5G lo rende già proiettato al futuro. Non mancano, ovviamente per un dispositivo di questa fascia, Bluetooth 5.2 e NFC. Interessante la funzione Dual WiFi che permette di selezionare due reti distinte per migliorare la connessione.

Giudizio finale

Lo ZTE Axon 30 Ultra è un dispositivo solido, che non ha nulla da invidiare ai concorrenti. È adatto soprattutto a chi cerca un "camphone" di tutto rispetto senza spendere un capitale: il prezzo lo rende sicuramente competitivo rispetto alle prestazioni. Stavolta ZTE ha voluto osare meno e puntare alla concretezza.