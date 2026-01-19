Il tempo come forma d'arte di un passato lontanissimo

Il meteorite Muonionalusta rappresenta uno dei più antichi reperti cosmici scoperti sulla Terra. Si stima sia caduto sulla linea di confine nord-occidentale tra Svezia e Finlandia, nella regione di Norrbotten, vicino al villaggio di Kitkiöjärvi, più di 4,5 miliardi di anni fa, a valle del fiume Muonio e fu scoperto nel 1906.

Composto da ferro (circa il 92%) e nichel (7,5%) e con tracce di elementi rari (germanio, gallio e iridio), presenta la distintiva struttura di Widmanstätten: si forma attraverso un processo di raffreddamento assai lento che permette ai cristalli di ferro e nichel di separarsi e di formare angoli complessi (la struttura si rende visibile dopo aver inciso la superficie con acido nitrico). Si tratta di un materiale assai scarso e dalla complessa lavorazione, perfetto, dunque, per l'esclusività propria di un brand quale Gérald Charles, che ha voluto adattarvi la sua identificativa cassa ottagonale Maestro, connotata da lunetta bombata e scalinata, ad enfatizzare la sequenza di tratti rettilinei e ricurvi, convessi e concavi, in armonica asimmetria per ergere a protagonista la curvatura al 6, metaforicamente interpretata come un sorriso. Il Maestro 2.0 Meteorite, in acciaio da 39x41 mm, impermeabile fino a 100 metri, è realizzato in due versioni di quadrante (100 pezzi ognuno), composto da una piastra in alluminio su cui poggia quella in meteorite, modellata attraverso l'elettroerosione: meteorite scura su finitura Darkblast sfumata e fuligginosa dell'acciaio, a rivelare bagliori di rosso dalla platina sottostante anodizzata, in virtù di un'ulteriore incisione, con i piccoli secondi adattati a turbina in giallo, al 6; meteorite argenté su finitura lucida, con alluminio ton tur ton a disegnare l'onda d'urto dell'impatto, all'altezza dei piccoli secondi su turbina dorata.

Particolari gl'indici a numeri

romani, ai quarti, deformati, idealmente, proprio dalla forza dell'esplosione. Il calibro di manifattura è il GCA2011, con bilanciere a regolazione inerziale oscillante a 4 Hz, autonomia di 50 ore e finiture a Côtes de Genève.