“Abbiamo capito cosa è successo a Parigi”: cosa ha detto Sinner a Wimbledon

La vittoria contro il portoghese Nuno Borges nel secondo turno di Wimbledon ha mostrato un notevole miglioramento della condizione fisica di Jannik Sinner che è praticamente fermo dal Roland Garros quando ha avuto un malore. A tal proposito, nel corso della conferenza stampa post-match, il numero uno è tornato sull’argomento spiegando ai giornalisti di aver individuato la problematica.

“Si potrebbe ripresentare”

“Abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche succedere nuovamente perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Stiamo facendo tutto il possibile per evitarlo", ha spiegato Sinner. Non è entrato, per adesso, nel dettaglio delle cause ma è davvero un bene per lui, il suo staff e tutti gli appassionati e tifosi di questo sport aver compreso da dove sia nato quel malore (e forse anche altri avuti in passato). Il rovescio della medaglia è che, stando a quanto dichiarato da Jannik, è qualcosa che non si può risolvere almeno per il momento. Dunque, speriamo mai, ma in particolari situazioni climatiche, di stress o altre cause, le percentuali per una ricaduta si fanno più elevate.

Come sta adesso Sinner

Per sua stessa ammissione, però, potrebbe ripresentarsi. “Se dovesse risuccedere avremo capito a quel punto che, forse, non è la strada giustissima quella che abbiamo intrapreso”, ha aggiunto il tennista azzurro. Tra l’altro, ricordiamo che nel suo esordio di lunedì contro Kecmanovic, è stato protagonista di una caduta che non ha avuto gravi conseguenze se non un problema all’unghia del piede destro che ha sanguinato per un po’. “Oggi facevo riferimento a un recupero fisico più in generale perché ieri mi sono svegliato e il corpo non l'ho sentito benissimo, era a causa della caduta. Poi, però. in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere tranquillo", ha sottolineato Sinner sulla gara vinta contro Borges.

Per quanto riguarda, infine, le condizioni dell’erba di Wimbledon, Sinner ha dichiarato che se l’anno scorso il clima era già molto caldo, “quest’anno non è così. Se arriviamo alla seconda settimana, farà più caldo e sarà un po’ più veloce”.