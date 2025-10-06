Anche i tennisti sudano

Breaking news: i tennisti sudano. La notizia arriva da Shanghai, dove in questi giorni l’umidità fa brutti scherzi, e va aldilà della sconfitta per crampi di Sinner. In pratica i campi in cemento si sono riempiti di macchie, e gli organizzatori non sanno più cosa fare per garantire l’incolumità dei giocatori. Finisce, insomma, che i poveri raccattapalle scattano come soldatini con un asciugamano per ripulire la scena, ma dopo uno scambio tutto torna come prima. Non ci sono rimedi.

O meglio, forse ci sarebbero, come suggerì tempo fa la britannica Harriet Dart nel torneo di Rouen, che prima diede della "puzzona" alla sua avversaria - la francese Lois Boisson - e poi durante il cambio di campo si è rivolta all’arbitro così: “Puoi dirle di mettersi i deodorante?”. Tutto molto buffo, sarà per questo però che appunto a Shanghai è scoppiata pure una rissa verbale tra Medjedovic e Ridnerkerch, con il primo mandato a cambiarsi dal giudice di sedia a metà del primo set, e il secondo che per contestare il favoritismo s’è tolto una scarpa per impregnare il campo, “così vado in spogliatoio anch’io”. Poi se n’è andato.

Il caso spiega come, in fondo, la notizia che i tennisti sudano non sia poi tale: succedeva solo a gente come Federer e Djokovic, ma qui stiamo parlando di un’altra categoria. E di questo dovrebbero prendere nota anche i calciatori, che sudano anche loro, ma di questi tempi aggiungono una qualità che fa un po’ ribrezzo: ovvero sputano, in continuazione, a favore di telecamera.

Tra le due cose, converrete, c’è un po’ di differenza: la prima è naturale, la seconda si potrebbe evitare. E di sicuro il fatto segnala che l’educazione non sia cosa da tutti gli sport. E anche questa, purtroppo, non è più una notizia.