Atp Finals, completa la lista degli 8 partecipanti: ecco con chi dovrà vedersela Sinner

Con il torneo indoor di Parigi Bercy si è finalmente definito il quadro dei partecipanti alla prossima edizione delle Atp Finals, atteso evento di fine anno che si disputerà a Torino a partire da domenica 12 fino a domenica 19 novembre.

Gli ultimi in ordine cronologico ad aggiungersi agli altri sei giocatori già qualificati sono il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune: a completare il gruppo dei magnifici 8 il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, l'italiano Jannik Sinner, il russo Anrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas. Saranno questi, quindi, i tennisti a contendersi quello che viene considerato come il quinto trofeo più importante del circuito Atp dopo gli Slam di Melbourne, Parigi, Londra e New York.

A determinare il nome degli ultimi due partecipanti alla terza edizione delle Finals di Torino sono stati i risultati maturati all'Atp 1000 di Parigi Bercy: dopo l'eliminazione ai quarti di finale del polacco Hubert Hurkacz e dell'australiano Alex de Minaur, per Zverev e Rune si sono spalancate le porte dell'evento.

In teoria il tennista polacco avrebbe potuto avere un'ultima chance per giocarsela con Holger Rune per l'ottavo e ultimo posto del ranking, ma si sarebbero dovute verificare tante coincidenze, forse troppe. Hurcacz avrebbe dovuto infatti vincere l'Atp 250 di Metz in programma la settimana prossima, a cui peraltro era già iscritto, oltre che sperare in una debacle del norvegese nel medesimo torneo. Il polacco è a quota 3245 punti, Rune a 3460, quindi l'eventuale vittoria sarebbe stata vanificata nel caso in cui non si fosse verificata l'esigua possibilità che il norvegese uscisse di scena fin da subito senza raggranellare neppure quella manciata di punti sufficiente a conservare l'ottavo posto del ranking. E anche se ciò fosse accaduto, Hurcacz sarebbe comunque arrivato stremato all'appuntamento di Torino: ecco spiegato il motivo per cui il vincitore di Shanghai si è cancellato dal torneo di Metz. Sempre in teoria, anche De Minaur era ancora in corsa, ma avrebbe dovuto vincere sia a Bercy che in un altro torneo la settimana prossima, oltre che sperare in qualche crollo di chi lo precedeva in classifica: a chiudere definitivamente la porta al tennista australiano è stata la sconfitta contro Andrey Rublev.

Ora si attende solo la definizione dei due gironi, col sorteggio in programma giovedì 9 novembre alle ore 12.00: la testa di serie numero uno Novak Djokovic guiderà il gruppo A, mentre Alcaraz sarà inserito nel gruppo B. Le estrazioni definiranno il resto dei partecipanti: le teste di serie 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 saranno sorteggiate a coppie di due e separate, con la prima estratta che verrà inserita nel Gruppo A e la seconda nel Gruppo B. Sinner troverà dunque o Alcaraz o Djokovic ma non Medvedev, che farà parte dell'altro gruppo.