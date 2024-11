Atp Finals, Sinner contro Medvedev, Fritz e de Minaur: cosa c'è in palio

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta da numero uno del mondo e super favorito delle Atp Finals in programma a Torino dal 10 al 17 novembre, Jannik Sinner se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev (numero 4 del ranking Atp), l'americano Taylor Fritz (numero 5 Atp) e l'australiano Alex de Minaur (numero 9 Atp): è questo l'esito del sorteggio che è stato effettuato oggi con la formazione del primo gruppo intitolato a Ilie Nastase. Nell'altro gruppo intitolato a John Newcombe la testa di serie Alexander Zverev (numero 2 Atp) se la vedrà contro lo spagnolo Carlos Alcaras (numero 3 Atp), il norvegese Casper Ruud (numero 7 Atp) e il russo Andrey Rublev (numero 8).

Qual è il programma

L'avvio delle gare è previsto per domenica 10 novembre con due gare del singolare e due del doppio con le fasce orarie previste alle 11.30 (diurno) e alle ore 18 (serale). L'iter proseguirà allo stesso modo e con le stesse modalità fino a venerdì 15 novembre: sabato 16 si giocheranno le semifinali del singolare e del doppio (sempre 11.30/18) e domenica 17 sarà il giorno della finale del singolare con inizio alle 11.30 e la finale del doppio alle ore 15.

Cosa sono le Atp Finals

Il torneo dei campioni: le Atp Finals rappresentano la chiusura della stagione agonistica per i migliori otto tennisti del mondo al termine di una lunga stagione che, per alcuni di essi, culminerà successivamente con le finali di Coppa Davis in programma a Malaga subito dopo la fine del torneo che si svolge a Torino dal 10 al 17 novembre. In palio, oltre naturalmente alla gloria di vincere e spiccare tra tutti, c'è un ricco montepremi che quest'anno supera la cifra di 15 milioni di dollari: chi dovesse vincere le tre gare del girone, semifinale e finalissima (quindi cinque gare) porterebbe a casa 4,88 milioni di dollari.

Dove vedere gli incontri

Tutti gli appassionati potranno vedere le gare in diretta sui canali Sky Sport, in particolare Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) ma

anche in streaming su Now Tv e Sky Go. Su Rai Due saranno trasmessi in chiaro alcuni incontri, nel dettaglio ogni giorno sarà visibile la gara più importante del singolare o dell'incontro diurno-pomeridiano o del serale.