Sinner nell'Olimpo del tennis: batte Fritz ed è campione alle Atp Finals

L'Inalpi Arena è esplosa, i tifosi a casa gioiscono: Jannik Sinner è sempre di più il re del tennis dopo aver vinto per la prima volta in carriera le Atp Finals battendo in finale l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un'ora e 24 minuti. Una favola, un'avventura meravigliosa dell'azzurro che trascina ancora una volta tutti quanti: nemmeno un set perso, non capitava dal 1986. È la 70esima vittoria dell'anno, la prima di un italiano nella storia delle Finals: numeri da capogiro a soli 23 anni, con un giocatore del genere nessun obiettivo gli può essere precluso.

Le dichiarazioni del vincitore

All'inizio non riesce nemmeno a parlare durante l'intervista sul terreno di gioco, tutta l'Arena urla "Sinner, Sinner". Inizia a ringraziare l'avversario, Fritz, per il gioco espresso e il duro lavoro suo e del suo team. " Voglio ringraziare il mio team, chi mi sta vicino tutti i giorni. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per essere in questa posizione, è stata una stagione incredibile e non c'è posto migliore che finire qua ", ha dichiarato Jannik. " Pubblico incredibile, normalmente il tifo inizia dalla prima partita ma era già iniziato la settimana prima. Grazie mille a tutti, speriamo di vederci anche l'anno prossimo ".

Parlando alla stampa, ha poi aggiunto che "è stata un'ottima settimana. E' qualcosa di speciale vincere in casa davanti al proprio pubblico, che è veramente incredibile. Sono contento di come ho gestito tutto e sono felice di condividere questo successo con i tifosi italiani.Questo è il mio primo titolo in Italia e sono molto felice per questo, qualcosa di veramente speciale. Ho cercato di capire cosa fare per ogni gara, ho giocato il mio miglior tennis, la chiave è stata l'alto livello ".

Jannik vince il primo set

Il primo set si apre con il servizio di Frtiz che ha vinto il sorteggio: si combatte subito, scambi intensi e prolungati con l'americano che ottiene il primo punto della gara, 1-0. Jannik si presenta all'avversario con due ace e una prima vincente, poi chiude il suo turno di battuta a zero, 1-1. Senza sbavature, anche il californiano può contare su un ottimo servizio che gli consente di tornare in vantaggio, 2-1. Per ora la gara è dominata da ace e prime di servizio, Sinner è perfetto e il quarto game è suo, 2-2. Fritz è bravo a recuperare da 0-30, fa quattro punti di seguito e torna avanti ma il numero uno del mondo lo riprende subito, 3-3 e grande equilibrio nei primi sei game della partita. Nel settimo game arrivano le prime due palle break per Sinner ma l'americano le annulla. Poi ne arriva una terza ma sarà la quarta quella decisiva, braccio di ferro vinto dall'azzurro che strappa il break e sale 4-3. Chapeau, per Sinner, che inanella ace come se non ci fosse un domani portandosi sul 5-3 lasciando a zero punti Fritz che reagisce prontamente sul proprio turno di battuta e rimane in scia, 5-4. Dopo un decimo game combattuto, 40-30 per Jannik che ottiene un set point ma si va ai vantaggi: Fritz ottiene la sua prima palla break ma viene annullata da un servizio eccezionale di Jannik, nuova parità e nuovo set point per l'altoatesino che con il decimo ace chiude alla grande 6-4 dopo 41 minuti di gioco.

Sinner chiude in bellezza

Il secondo set inizia con il turno di battuta di Fritz che soffre ma porta a casa il primo punto, 1-0: Sinner continua a essere strepitoso e ingiocabile tra ace e prime di servizio, tiene il turno a zero e pareggia i conti. L'americano non molla e continua a servire bene, 2-1, ma con fatica il quarto gioco lo fa Sinner, 2-2.

Nel quinto game arriva la prima palla break a favore di Sinner ma con un ottimo servizio Fritz l'annulla ma con uno scambio da fenomeno Jannik se ne procura un'altra, l'americano scaglia la palla fuori dal campo e c'è il break, 3-2. Sempre più solido, Sinner allunga sul proprio turno di servizio e va sul 4-2. Si arriva così al 5-3 dove Jannik serve per vincere il torneo: da 40-15 vince alla grande le Finals (6-4), applausi da tutti a scena aperta.