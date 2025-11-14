Atp Finals, Sinner contro Shelton: subito break per Jannik | 2-0

Prima della gara, Carlos Alcaraz ha ricevuto il trofeo che certifica, a fine anno, chi è il numero uno del mondo: lo spagnolo è certo di essere primo nel ranking indipendentemente da come si piazzerà alle Atp Finals. A consegnargli il premio Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp. " È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff. Sento l'amore e l'energia del pubblico ovunque vada e ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro ".