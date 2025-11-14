Atp Finals, Sinner contro Shelton: subito break per Jannik | 2-0

È il giorno dell'ultima gara del round robin dove è inserito Jannik Sinner già certo del primo posto e della semifinale di sabato contro Alex De Minaur indipendentemente da come finirà la gara contro Ben Shelton con l'americano già eliminato.Da questo punto di vista, quindi, i due avversari avranno la libertà di giocare una gara dove non ci sarà nulla da perdere ma sicuramente l'altoatesino vorrà continuare a rimanere imbattutto e vincente come ormai accade da due edizioni alle Atp Finals.
La gara in diretta: 1° set
2° game: al servizio adesso c'è Jannik che dimostra di essere subito molto solido, 40-30 e 2-0.
1° game: a servire per primo è Shelton, comincia subito forte l'americano con battute anche a 223 Km/h, da 30-30 sbaglia il dritto e c'è subito la prima palla break per Sinner (30-40) che l'altoatesino ottiene, 1-0.
Alcaraz premiato come numero 1
Prima della gara, Carlos Alcaraz ha ricevuto il trofeo che certifica, a fine anno, chi è il numero uno del mondo: lo spagnolo è certo di essere primo nel ranking indipendentemente da come si piazzerà alle Atp Finals. A consegnargli il premio Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp. "È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff. Sento l'amore e l'energia del pubblico ovunque vada e ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro".
La gara avrà inizio dopo le ore 14
Jannik Sinner e Ben Shelton scenderanno in campo alle ore 14.20: dopo il saluto all'arbitro e i pochi minuti di riscaldamento prenderà il via la gara.