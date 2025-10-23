Atp Vienna Sinner vince il derby: Cobolli sconfitto in due set

Una gara lottata, soprattutto e unicamente nel secondo set ma a uscirne vincitore è Jannik Sinner che ha sconfitto Flavio Cobolli in due set con il punteggio di 6-2, 7-6. Se nel primo set è stato un assolo del numero due del mondo, poi c'è stato un meraviglioso testa a testa che si è concluso soltanto al tie-break con il vento a favore di Sinner quando Cobolli ha commesso il primo e unico doppio fallo della sua gara. Ai quarti di finale ritroverà Alexander Bublik.

Le parole del vincitore

Intervistato a bordo campo al termine della gara, alla domanda su Coblli Sinner ha risposto così. " Sta giocando stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana. È uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, è un grande talento e lottatore, ho avuto chance nel secondo set che non ho sfruttato ma ho cercato di giocare con una bella mentalità. Auguro a Flavio il meglio per il resto della stagione" . Alla domanda se è soddisfatto del suo livello, Jannik ha risposto che " Ci sono stati grandi momenti nella mia carriera anche se sono giovane, non dò mai nulla di scontato cercando di giocare nel miglior modo possibile. Vediamo cosa succederà domani".

Il dominio di Jannik

Sin dalle prime fasi del primo set si capisce che il vento spira sempre in direzione di Sinner: 1-1 e al terzo game Jannik strappa il break a Cobolli pur lottando fino ai vantaggi contro il tennista toscano. Gli scambi sono molto combattuti, Flavio prova un rovescio incrociato che va a segno ma Jannik fa il 3-1 sul suo turno di servizio. L'altoatesino però inizia a prendere definitivamente il largo con il secondo break strappato all'amico Cobolli, 4-1 che diventa 5-1 sull'altro turno di battuta. Cobolli gioca un gran settimo game (5-2) ma non basta per arginare lo strapotere di Sinner che chiude 6-2 in 45 minuti.

Cobolli lotta ma Sinner vince al tie-break

Il secondo set inizia in maniera più equilibrata: i due protagonisti in campo riescono a mantenere i rispettivi turni di servizio portandosi prima 1-1 e poi sul 2-2. Finisce ai vantaggi il quinto game con Cobolli che fa un errore grave e concede la palla break a Sinner ma poi è bravo a recuperare, fare tre punti consecutivi e chiudere in suo favore, 3-2. Sesto game favorevole al servizio dell'altoatesino (3-3), poi bravissimo Cobolli che è salito di livello rispetto al primo set e tiene a zero punti il servizo ed è sempre avanti, 4-3. Jannik non molla, l'ottavo game è suo (4-4) ma Cobolli è solido e centrato e vince il suo turno di servizio portandosi 5-4. È un testa a testa, si arriva 5-5, poi Cobolli va sotto 0-40 ma con personalità annulla le tre palle break a Sinner fino a riuscire a mantenere il vantaggio, 6-5. Sinner sale velocemente 40-0 e si garantisce il tie-break.

Qui si decide la gara: sul 2-1 arriva il mini-break di Sinner che sale 3-1 ma poi Cobolli lo recupera, set in super equilibrio sul 3-3 ma poi

sul 4-3 per Jannik c'è il primo doppio fallo di Flavio nel momento più delicato della gara, 5-3, ma poi accorcia 5-4. Sinner può servire per il match: un passante da urlo vale il 6-4 e con il servizio vincente chiude 7-4.