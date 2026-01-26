Australian Open, ecco la routine quotidiana seguita da Sinner per puntare al terzo titolo

Per affrontare un match importante e più in generale un torneo impegnativo come il primo Slam dell'anno occorre una rigida fase di preparazione: la routine quotidiana seguita da Jannik Sinner, di fondamentale importanza per farsi trovare pronto nel momento in cui scende in campo, è stata rivelata dallo stesso numero due del raning mondiale in un video condiviso coi suoi followers su YouTube.

"One day in Melbourne", questo il titolo del filmato che ha superato le 200mila visualizzazioni in 15 ore, inizia alle 9.00 del mattino con la preparazione di un bagno: Jannik si immerge nella vasca all'interno della sua camera d'hotel, dove ha aggiunto dei cubetti di ghiaccio. Si tratta della crioterapia, che consiste per l'appunto nell'immersione del corpo in acqua fredda tra gli 8 e i 15°C per circa 3-10 minuti: una pratica molto popolare tra gli atleti, che contribuisce a ridurre l'infiammazione, ad attenuare i dolori muscolari, a migliorare la circolazione e ad accelerare il recupero dopo un allenamento intenso o un match.

Secondo step la colazione (ore 9.30). Sulla tavola di Sinner ci sono, come spiega lui stesso, "frutta, yogurt, del tè, omelette e un po' di pane". "Quando ho un incontro in programma in genere aggiungo un po' di proteine in più, con del prosciutto, oggi no, dal momento che non è la giornata del match, solitamente più noiosa rispetto a quando devo giocare" .

Dopo aver praparato il borsone con l'attrezzatura, verso le 10.30 Jannik raggiunge la palestra, dove inizia la prima importante fase di riscaldamento: concluso il warm-up, che dura un'oretta dalle 11.30 alle 12.30, è ora di scendere in campo e prendere confidenza con la racchetta.

Sul terreno di gioco, a cui hanno accesso anche gli spettatori, c'è il primo "bagno di folla": Jannik lavora per circa due ore (12.30-14.30), sotto la costante osservazione di Vagnozzi e Cahill. Concluso l'allenamento sul rettangolo, dopo qualche autografo e scatto coi propri fan accorsi ad ammirarlo, arriva il momento del pranzo. Anche in questo caso niente di troppo pesante, con riso e insalata come portate principali.

A conclusione della giornata, verso le 17.00, arrivano i massaggi alle gambe e alla schiena, necessari per rilassare i muscoli dopo la sessione di allenamento: "Ho appena concluso la fase del massaggio" , spiega ai followers il campione in carica degli Australian Open, "questo pomeriggio niente pisolino, dal momento che è necessario che io dorma di più questa notte in vista del match di domani" . Dopo un po' di riposo e la cena, verso le 21.

00 c'è tempo per una passeggiata, necessaria per distendere anche la mente, aspetto fondamentale e non trascurabile per preparare un incontro in un torneo dello Slam. Appuntamento ai quarti, dove Sinner affronterà il vincente del match tra Casper Ruud e Ben Shelton.