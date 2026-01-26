Australian Open, il derby è di Sinner: Darderi sconfitto in tre set

Una gara solida, in pieno controllo, che cancella le paure del match precedente contro Spizzirri a causa dei crampi: Jannik Sinner vince il derby azzurro contro Luciano Darderi dopo due ore e 11 minuti con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. C'è stata partita soltanto nel terzo set finito al tie-break: ancora un quarto di finale per l'altoatesino, davvero più forte dell'avversario. Giocherà mercoledì 28 gennaio contro il vincitore della gara tra l'americano Ben Shelton e il norvegese Caspeer Ruud.

Le parole di Sinner

Intervistato al termine dell'incontro, subito una domanda su Darderi e sulla gara. " Siamo buoni amici, è più complicato giocare. Nel terzo non ho sfruttato le chance di break, sono felice di averla chiusa senza perdere nessun break. Ho giocato bene gli ultimi punti, ero sotto pressione, sono molto felice e grazie al pubblico per il supporto" . Alla domanda se ha migliorato il servizio, Jannik risponde che "sarebbe bello riuscire a migliorare sempre rapidamente: abbiamo cambiato qualcosa nel movimento ma c’è ancora spazio per fare meglio ma sono soddisfatto per come stia servendo, già alla fine della scorsa stagione andava meglio ora sono ancora più stabile. Sto cercando anche di andare di più sotto rete ed essere un po’ meno prevedibile" . Infine, una domanda sul prossimo avversario, uno tra Ruud e Shelton. " Per fortuna li conosco bene, però anche loro avranno migliorato alcuni aspetti del gioco. Sarà una partita diversa da quello di oggi, importante è recuperare fisicamente, dipenderà poi se si giocherà di giorno o di sera c’è una bella differenza ma sono felice di essere ai quarti di finale in un posto così speciale per me".

La storia del derby

Pronti via, il primo set si apre in equilibrio, si può dire, soltanto nel primo game con Jannik costretto ad annullare due palle break sul proprio turno di servizio. Da questo momento in poi, però, Darderi oppone poca resistenza e il campione altoatesino: arriva il break sulla battuta di Luciano (2-0), poi il terzo game vinto senza lasciare punti al giocatore di origini argentine e così via fino al 5-0 (un altro break). Serve soltanto per le statistiche il punto di Darderi, finisce 6-1 Sinner. Il secondo set è sempre a favore di Jannik: già al terzo game arriva una nuova sterzata del numero due del mondo che strappa il break all'altro azzurro, si porta 3-1 e mantenendo sempre i propri turni di servizio Sinner chiude 6-3.

Il terzo set è il più equilibrato: si arriva al 4-4 con i due protagonisti del derby che mantengono sempre il turno di battuta ma all'ottavo game Darderi ha un'occasione ghiotta con tre palle break: Sinner le annulla e con servizio e dritto riesce a portarsi sul 5-4. Luciano non molla e risponde colpo su colpo, siamo 5-5 dopo il game più lungo del match con Darderi che annulla due match point.

La gara adesso si fa più intensa, 6-5 Sinner ma Luciano vede uno spiraglio nuovo per stare ancora dentro la gara, fa 6-6 e si va al tie-break. Da 0-2 l'altoatesino recupera portandosi 6-2 alzando attenzione e velocità di palla: arrivano i match point decisivi, il rovescio di Darderi è lungo. Sinner è ai quarti di finale.