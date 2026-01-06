Australian Open, montepremi da capogiro: quanto può incassare Sinner

Mai così alto: i tennisti che tra pochi giorni voleranno agli Australian Open sanno che più avanti andranno nel torneo e maggiori saranno i loro incassi. Rispetto al 2025, infatti, il montepremi messo in palio a Melbourne è da record ed il più alto di sempre per un totale di 111,5 milioni di dollari australiani (75 milioni di dollari americani, poco più di 64 milioni di euro).

Quanto può vincere Sinner

Rispetto allo scorso anno, dunque, un aumento importante visto che 365 giorni fa il totale faceva 96,5 milioni di dollari australiani. Per praticità di comprensione vediamo direttamente, adesso, al cambio con l'euro quanto incasseranno i vincitori. Prima di tutto, però, sottolineiamo anche un aumento del 19% rispetto all'anno scorso con 2,39 milioni di euro per chi arriverà fino in fondo nel singolare maschile e femminile. È chiaro che Jannik Sinner può ambire alla cifra più alta visto che è lui il campione uscente e il primo favorito anche davanti al collega-nemico Carlos Alcaraz.

In aumento anche il montepremi per il torneo di qualificazione (del 16%) con gli organizzatori che affermano che tutti i giocatori di singolare e doppio del tabellone principale riceveranno un aumento minimo del 10%. Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia, ha affermato che l'aumento " dimostra il nostro impegno a sostenere le carriere tennistiche a ogni livello" . D all'aumento del montepremi di qualificazione del 55% dal 2023 al miglioramento dei benefit per i giocatori, stiamo garantendo che il tennis professionistico sia sostenibile per tutti i concorrenti ", ha sottolineato Tiley. " Supportando giocatori di tutti i livelli, stiamo creando un bacino di talenti più ampio e storie più avvincenti per i fan ".

Sfondati i 100 milioni

Il primo Slam dell’anno, per la prima volta, abbatterà il muro dei 100 milioni di dollari australiani: si tratta di cifre astronomiche con un aumento addirittura del 55% rispetto soltanto a tre anni fa, ovvero al 2023. Non è, comunque, il Major più ricco del circuito Atp che vede sempre in testa Wimbledon dove Sinner, l'anno scorso, ha incassato ben 3,5 milioni di euro.

Si consoleranno anche gli eliminati ai primi turn di qualificazione per entrare nel main draw: nel dettaglio, assegno di 23mila euro per chi sarà eliminato subito, 32mila euro per chi si fermerà al secondo turno e 48mila euro per chi sarà eliminato a un passo dall'essere inserito nel tabellone principale. Chi verrà invece eliminato al primo turno del main draw intascherà ben 86mila euro.