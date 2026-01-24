Australian Open, Sinner più forte del caldo e dei crampi: rimonta Spizzirri e vola agli ottavi

Un altro spavento, sembrava di rivivere scene già viste (come ha Shanghai) ma Jannik Sinner stavolta è stato più forte del caldo australiano e dei crampi riuscendo a rimontare il primo set a Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, approdando agli ottavi di finale degli Australian Open con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo tre ore e 42 minuti di gioco. Adesso sarà derby con Luciano Darderi. Il caldo eccessivo ha creato non pochi problemi: l'organizzazione ha sospeso alcune partite tra cui quella dell'azzurro che poi è ripresa dopo circa 10 minuti e la copertura del campo di gioco.

Le parole di Sinner

" Oggi ho faticato fisicamente oggi. Sono stato fortunato con la regola del caldo ", ha dichiarato Sinner concordando sul fatto che le condizioni meteo con la copertura della Road Lover Arena erano molto migliori del caldo estenuante dei primi due set . "Col passare del tempo, mi sentivo sempre meglio ". Riflettendo sull'essere stato sotto per 3-1 nel terzo set, dopo aver perso tanti game di servizio in questa partita quanti ne aveva persi vincendo l'intero torneo del 2025, Sinner ha detto che stava solo cercando di sopravvivere fino a una pausa più lunga. " È iniziato con le gambe. Sono arrivato alle braccia. Avevo crampi un po' dappertutto. "Q uesto è lo sport. È un'area in cui so di dover migliorare". "Il tennis è uno sport molto mentale. Ho cercato di rimanere il più calmo possibile. Sono qui per combattere, per giocare ogni punto nel miglior modo possibile ".

La gara

Il primo set scivola via con la sorpresa della vittoria di Spizzirri 6-4: dopo aver preso il break all'avversario, inizia la rimonta di Eliot che vince "aiutato" anche da non perfette condizioni fisiche di Jannik per il caldo che si fa sentire sempre di più. Nel secondo set Sinner è sempre più affaticato, zoppicava e cercava di distendere gambe e braccia per i crampi. Con le unghie e con i denti recupera un break, va avanti e chiude 6-3. Il terzo set vede l'azzurro sempre più sofferente chiedere aiuto anche al suo team, sembra non farcela (è sotto anche nel punteggio 3-1) ma poi interviene la nuova regola australiana contro il caldo estremo: gioco interrotto, si chiude il tetto del campo per non far soffrire i giocatori.

Da quel momento Sinner recupera gradualmente le sue forze ed energie, chiude il terzo set 6-4 e riprende gradualmente il suo cammino chiudendo anche il quarto set con lo stesso punteggio. Agli ottavi, adesso, il connazionale Darderi.