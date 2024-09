"Caso ancora aperto": la Wada non molla Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Perché il caso non è chiuso

È incredibile ma potrebbe non esserci ancora la parole fine sul ricorso della Wada (Agenzia mondiale antidoping): anche se sono già scaduti i termini della pronuncia che sarebbe dovuta avvenire entro la mezzanotte di oggi, martedì 10 settembre, con la notizia data questa mattina dal Corriere della Sera del totale proscioglimento di Jannik Sinner da ogni accusa di doping sul caso Clostebol dopo la conferma del Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) con sede a Losanna (Svizzera), lo stesso quotidiano ha ricevuto successivamente una nota dalla sede dell'Agenzia a Montreal, in Canada, che non mette ancora un punto definitivo su questa vicenda.

Perché il caso non è chiuso

La Wada, infatti, fa sapere che " il caso ancora aperto e l’indagine in corso" appellandosi all'articolo 13.2 del Codice Antidoping (il 13.2.3.5) di uso esclusivo della Wada e non della Nado Italia, l'organo antidoping indipendente per l'Italia. Quell'articolo consente alla Wada di prolungare di altre tre settimane, 21 giorni, i termini necessari per ricorrerre in appello da quanto ha ricevuto il materiale aggiuntivo che avrebbe esplicitamente richiesto alla Itia, l'Agenzia Internazionale per l'integrità del tennis che si occupa dei casi di doping in questo sport. Nel dettaglio, il comma 13.2.3.5 recita che " la scadenza per la presentazione di un ricorso presentato dalla Wada è la successiva tra ventuno giorni dopo l'ultimo giorno in cui qualsiasi altra parte avente diritto di ricorso avrebbe potuto presentare ricorso, o ventuno giorni dopo la ricezione da parte della Wada del fascicolo completo relativo alla decisione" .

Al Corriere, dunque, gli esponenti dell'Agenzia mondiale antidoping hanno fatto sapere che le quasi 50 pagine iper dettagliate sulla sentenza non sono state abbastanza e che necessitano di altri approfondimenti.

Un altro problema che assume i contorni di un "giallo" è la data in cui sarebbe stato ricevuto questo materiale aggiuntivo: per scelta non è stato reso noto, motivo per il quale non sappiamo quando sono iniziati e quando scadranno i 21 giorni supplementari. Secondo quanto appreso dall'agenzia LaPresse, invece, la Wada avrebbe al momento ancora 10 giorni di tempo per presentare ricorso al Tas.