Ed ora cosa succede? E, soprattutto: perché è successo? Sono le domande che sono ronzate in testa a Jannik Sinner in questi mesi, fino a quando la testa ha prevalso sulla prudenza del corpo e ha deciso di passare al piano B. La mente del campione, si sa, è delicata: se le cose non vanno al 100%, i dubbi diventano ansie a volte (e l’abbiamo visto in passato) incontrollabili.

Questa volta però l’ex numero uno del tennis si è assunto il rischio della scelta, dopo un periodo che ha provocato piccole scosse anche nel suo team. Per dire: il tour de force nei Master 1000 di primavera è stata la causa scatenante di un problema che Jannik si porta dietro fin da piccolo, quando era già evidente che la sua struttura fisica sarebbe stata da costruire con certosina attenzione. L’anca è il punto debole, la postura che ne segue – e il fatto che oggi a tennis si gioca con un movimento estremo di torsione – ha avuto delle ripercussioni sulla parte sottostante. Lo sforzo continuo ha avuto gli effetti collaterali che oggi vediamo, però lui si sentiva bene e poi business is business. Ma la scelta di giocare Madrid (vincendo) prima di Roma resta il punto focale della vicenda.

La domanda definitiva ora è questa: la carriera di Sinner è a rischio? La risposta degli esperti è no, il danno è rimediabile. Ma ovviamente – visto che il dolore non passa – è arrivato il momento di guardare dentro il ginocchio e scoprire come procedere. Per Turku è partito anche il Dottor Zangrillo, medico ormai di massima fiducia del campione altoatesino e colui che gestirà poi il recupero. Si prevedono 3-4 mesi di stop salvo complicazioni, l’inizio della fase di allenamento, un ritorno sulla terra rossa con l’obiettivo di riapparire in forma il primo giorno di Wimbledon, come campione uscente, per riprovare l’impresa. Speranze, perché di certo per ora non c’è nulla.

Nel frattempo la squadra è cambiata: non c’è più Cahill, che ha un affetto immenso per Jannik ma di certo non ha gradito alcune scelte (tipo essere stato avvertito all’ultimo del ritiro a Cincinnati), malumori che ha affidato ai podcast dell’amico Brad Gilbert. Entrerà Norman accanto a Vagnozzi, in queste settimane rimasto molto defilato e silenzioso, anche con gli amici più vicini. Alla fine Sinner si è imposto e ci auguriamo tutti che abbia avuto ragione. Anche perché dalle difficoltà è sempre riemerso più grande.