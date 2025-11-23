Coppa Davis, Italia-Spagna: Berrettini sfida Carreno |6-3, 0-1

Sta per entrare in campo Matteo Berrettini accompagnato dal capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri, e dagli altri azzurri: sono tantissimi gli spettatori che lo aspettano all'esterno per scattare una foto e fare un applauso. Arrivano anche gli spagnoli, a breve si ritroveranno in campo e poi il via al match.