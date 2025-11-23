Coppa Davis, Italia-Spagna: Berrettini sfida Carreno |6-3, 0-1

Si comincia: come era nelle previsioni, Matteo Berrettini è il primo azzurro ad aprire la sfida Italia-Spagna della finale di Coppa Davis affrontando lo spagnolo PabloCarreno Busta. Si tratta subito di una gara fondamentale, da vincere, per portare a casa il primo punto. Ilgiornale.it segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 2° set
1° game: al servizio ricomincia lo spagnolo che continua a non essere centrato al massimo, 15-40 con un doppio fallo che vale due palle break per Matteo, Carreno Busta sembra più contratto. La prima la annulla con un ace esterno (30-40), poi Berrettini sbaglia il dritto in lungolinea, 40-40. Alla fine lo spagnolo fa due punti, 1-0.
Berrettini vince il primo set
9° game: Berrettini serve per il set e gioca alla grande, 40-0 e tre set point. Arriva subito il punto decisivo, finisce 6-3 in 35 minuti.
8° game: Carreno Busta serve con palle nuove, sbaglia due volte con il dritto e scivola 0-30, un rovescio sbagliato significa 0-40 e tre palle break per Berrettini, le prime dell'incontro. La prima viene annullata con un ace (15-40), la seconda con una gran prima (30-40), ma poi arriva il gran punto di Matteo che fa il break e sale 5-3.
7° game: gioca in maniera perfetta Berrettini, come lo spagnolo prima, tiene il servizio a zero e sale 4-3.
6° game: Carreno gioca il game in scioltezza, 40-0 e 3-3.
5° game: da 30-0 a 30-30, Matteo un po' in difficoltà ma il dritto dell'avversario è lungo di poco, 40-30, poi arriva il 3-2.
4° game: è il turno di servizio dello spagnolo, anche stavolta si va 30-30 ma poi Carrena si aiuta con la prima di servizio, 40-30 e 2-2.
3° game: Matteo continua alla grande con il servizio, 40-30 ma poi sbaglia con il dritto, parità. Con la battuta, Berrettini porta avanti gli azzurri 2-1.
2° game: è il momento dello spagnolo Carreno Busta che da 15-0 va sotto 15-30 grazie a un errore e un gran dritto di Matteo. Con due gran prime recupera portandosi 40-30, poi arriva l'1-1.
1° game: al servizio inizia Berrettini che parte nel migliore dei modi quanto a prime palle ed ace, 40-30 e primo punto all'Italia, 1-0.
Bagno di folla per Berrettini
Sta per entrare in campo Matteo Berrettini accompagnato dal capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri, e dagli altri azzurri: sono tantissimi gli spettatori che lo aspettano all'esterno per scattare una foto e fare un applauso. Arrivano anche gli spagnoli, a breve si ritroveranno in campo e poi il via al match.
Francesca Michielin canta alla Supertennis Arena
Sul campo di gioco del si esibisce la 30enne cantautrice italiana, Francesca Michielin, cantando alcuni dei suoi più grandi successi: l'artista ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor.
Italia-Spagna al via poco dopo le 15
Ormai ci siamo: Matteo Berrettini apre la sfida contro la Spagna. Alla SuperTennisArena di Bologna i due protagonisti scenderanno in campo alle ore 15: dopo pochi minuti di riscaldamenti il via alla gara. A seguire Flavio Cobolli affronterà Jaume Munar. In caso di parità dei due incontri il doppio Bolelli-Vavassori contro Granoller-Martinez.