Coppa Davis, Panatta è sollevato: "Mi sono tolto un pensiero". Poi polemizza per la nuova formula

Uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, Adriano Panatta, da decenni viene ricordato anche per la conquista della Coppa Davis nel lontano 1976. Dopo il bellissimo successo dei ragazzi dell'Italtennis in quel di Malaga, trascinati da un Sinner stratosferico, negli studi Rai Panatta si è lasciato andare a un commento che lascia capire come fosse stanco, ormai, di essere chiamato in causa per ricordare quella mirabile (e fino a ieri unica) vittoria italiana nello sport con la racchetta.

"Dopo il primo match ero tranquillo e sicuro, Sinner non poteva perdere. È stata una bellissima vittoria, sofferta (con la Serbia ndr) però meritata: in questo momento credo che l’Italia sia nettamente la più forte. Se pensiamo che ci manca un giocatore come Berrettini, che soprattutto su questi campi ci sa fare, allora saremmo imbattibili" . Poi la butta sullo scherzo: "Mi sono levato un pensiero - dice sorridendo - così almeno ora chiameranno loro. Jannik contro Djokovic ha giocato un match pazzesco, in questo momento è lui il numero uno al di là delle classifiche, che non contano: ora si vede che questo ragazzo è lì, e secondo me ci rimarrà per tanto tempo".

Nelle parole di Panatta, in un giorno di festa per tutti gli italiani che amano lo sport, c'è però anche una polemica, che prende di mira gli organizzatori della Coppa Davis. "Per me questa formula èsbagliata (la novità più grande è che gli incontri delle Finali prevedono la disputa di due singolari e un doppio, giocati tutti nello stesso giorno, ndr), la federazione internazionale deve tornare all’antico, e lo pensano anche i giocatori. Ora spero che si facciano sentire. Ma al di là di tutto, la Davis ha sempre tutto il suo fascino e ora sulla targhetta ci sarà scritto il nome dell’Italia".