Djokovic facile. Arnald e Cobolli ok

Ascolta ora 00:00 00:00

Grinta e intelligenza. Sono gli ingredienti della vittoria di Matteo Arnaldi ieri a Parigi, nel primo turno del Roland Garros. Un confronto rusticano con il canadese Felix Auger-Aliassime in cui il ligure è stato capace di rimontare sotto di due set e con un break di ritardo nel terzo. La forza dell'azzurro è stata proprio quella di crederci sempre e di concludere sul punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2. E così nel secondo turno ci sarà un derby tricolore con Flavio Cobolli, nettamente a segno contro Marin Cilic (6-2 6-1 6-3). Per il resto, un bilancio negativo anche per via di incroci non semplicissimi già di base. Ha lottato Mattia Bellucci contro il n.5 ATP, Jack Draper, e in quattro set ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 3-6 6-1 6-4 6-2. Dolorosa la sconfitta di Francesco Passaro contro l'olandese Jesper de Jong.

L'umbro, avanti 2 set a 0, ha subito la rimonta del rivale e si è arreso sul punteggio di 3-6 6-7 (7) 6-4 7-6 (1) 6-1. Giusto citare l'eliminazione del russo Medvedev contro il britannico Norrie (7-5 6-3 4-6 1-6 7-5), mentre Novak Djokovic ha avuto vita facile contro la statunitense McDonald, visto lo score di 6-3 6-3 6-3.