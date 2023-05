Internazionali di tennis a Roma, Medvedev è il nuovo re del Foro Italico

Il tennista russo numero 3 del mondo, Daniil Medvedev, è il vincitore dell'ottantesima edizione degli Internazionali di Tennis di Roma dopo aver sconfitto il danese Holger Rune, numero 7 della classifica Atp, con un doppio 7-5.

Le dichiarazioni del vincitore

Al termine della gara e prima della cerimonia di premiazione, il fresco vincitore ha elogiato il torneo e la terra rossa. " La mia vittoria agli Internazionali 2023? Ho sempre creduto in me stesso. Arrivato a Roma, mi sono sentito subito alla grande. Il mio rapporto con la terra rossa? Non posso dire che la amo, ma da questo momento di sicuro mi piace di più ". Subito dopo è entrato nel dettaglio della gara che, a suo dire, è iniziata in maniera un po' nervosa da ambo i lati " facendo qualche errore di troppo - spiega il russo - Nel secondo set lui ha cominciato alla grande, ragionando sempre di più, da quel momento è stato un top match ". All'avversario, Holger Rune, ha sottolineato il piacere di aver condiviso il campo con lui che " ha una grande carriera davanti, piena di vittorie nei Masters 1000 ".

La gara

Pronti via, Medvedev mantiene il servizio all'inizio del primo set in un gara che parte equilibrata con i due tennisti che vincono sempre i rispettivi turni di battuta fino al punteggio di 5-5 quando il russo dà lo strappo decisivo per portare a casa il primo set: prima va sul 6-5 e con l'unica palla break che gli concede Rune nel game che diventa decisivo: niente tie-break ma 7-5 per il russo nel primo set.

Il secondo set si apre con una partenza sprint di Rune che vince subito il primo game breakkando il russo che non riesce a fare nemmeno un "quindici". Rune porta a casa anche il turno di servizio, punteggio che è di 2-0. Il russo, stavolta, non si fa sorprendere, accorcia e va 1-2 strappando anche il break all’avversario 2-2 e va in vantaggio 3-2 grazie al proprio turno di battuta. Rune non molla e ha la meglio sul proprio servizio, 3-3 come nel primo set ma, stavolta, il danese ottiene uno strepitoso break con il pubblico del Centrale ad applaudirlo a scena aperta, 4-3. Rune mantiene il suo servizio portandosi sul 5-3. Il russo va sul 5-4 e pareggia strappando un break nel decimo e combattuto game e portandosi avanti con il servizio, adesso è 6-5. Il russo ha una marca in più, non si arriva nemmeno al 6-6 perché strappa anche un altro break vincendo il torneo, secondo e decisivo set 7-5.

"Complimenti a Medvedev"