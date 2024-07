"Mi hanno consigliato riposo". Sinner salta gli Atp 250 di Bastad

Ascolta ora 00:00 00:00

Il malessere fisico che Jannik Sinner ha accusato nella sfida contro Daniil Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon, seppur smaltito in fretta durante la seconda parte dell'incontro, evidentemente ha lasciato strascichi anche il giorno dopo. Per recuperare la forma fisica al meglio, il numero uno del tennis mondiale si è cancellato dall'iscrizione del torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia, che sarebbe dovuto essere di preparazione alle imminenti Olimpiadi di Parigi.

Le parole di Sinner

Con una storia su Instagram ha spiegato le motivazioni alla base del forfait. " Mi dispiace dovermi ritirare dal torneo di Bastad in programma la prossima settimana a causa della stanchezza. Non è una decisione facile, io vorrei giocare, ma seguo i consigli dal mio team e dei medici che mi hanno consigliato di prendere un po' di tempo per riposarmi e riprendermi. Spero di giocare a Bastad in futuro, ho sentito che è un grande torneo ", ha scritto l'altoatesino. Niente paura: anche se non sarà in competizione con gli avversari, avrà comunque tutto il tempo per riadattarsi alla terra rossa allenandosi a Montecarlo dove ha casa e dove potrà seguire il consiglio di medici e team e farsi trovare pronto per un appuntamento che, anche se non porta punti in classifica, è il sogno di ogni atleta e sportivo.

Obiettivo Olimpiadi e Us Open

Dopo la sfortunata gara con il russo e la conferenza stampa post gara dove ha spiegato ai giornalisti il retroscena sul malessere che lo aveva condizionato anche poche ore prima di scendere in campo sul Centrale, Sinner ha innanzitutto fatto i complimenti a Jasmine Paolini per l'impresa di aver raggiunto la semifinale. " Sono molto contento per lei, una semifinale a Wimbledon è una cosa speciale. Io ci sono riuscito l’anno scorso, speriamo che lei riesca a fare un ulteriore passo avanti. Sta vivendo una stagione ottima, ha fatto finale al Roland Garros e adesso qui la semifinale. È molto constante e questo è il segnale di una giocatrice forte, quando arrivi sempre in fondo ai tornei trovi tanta sicurezza dentro te stesso" .

Poi, ai microfoni di SkySport, è tornato sulla sconfitta contro il russo Medvedev spiegando quanto fosse stato difficile accettare di essere sconfitto ma senza perdersi d'animo iniziando a fissare i prossimi obiettivi. " È dura da digerire ma è un torneo comunque molto positivo, in cui ho battuto gente difficile da superare, soprattutto su erba.

La stagione su erba è finita, ora ci sono le, uno degli eventi principali dell'anno, un ultimo sforzo sulla terra e poi mi concentrerò suglie gli altri grandi tornei sul cemento, una superficie su cui mi piace giocare", ha concluso.