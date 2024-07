Paolini in semifinale a Wimbledon, Navarro dominata in 2 set. "Gara memorabile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Incredibile, pazzesca ed eccezionale Jasmine Paolini: la prima italiana nella storia a raggiungere la semifinale a Wimbledon travolge Emma Navarro in due set con il punteggio di 6-2 6-1. Una lezione di tennis, un livello che i commentatori definiscono "fantascientifico", una gara memorabile.Adesso non le è precluso più nessun sogno se il suo livello rimarrà questo: lo scopriremo in semifinale quando si troverà di fronte la croata Donna Vekic, n.37 del ranking Wta. Comunque andrà finire questo Slam indimenticabile, la vittoria ai quarti di finale vale il nuovo best ranking per la tennista toscana, posizione numero 5 nel ranking Wta.

Le parole della Paolini

Al termine della gara e con il pubblico del Centrale tutto in piedi per lei, ecco le prime parole dell'azzurra. "È incredibile, eccezionale vincere una partita in questo campo, non so cosa dire. È così speciale, un sogno essere qua in semifinale, quando era bambina vedevo le finali, è così strano essere in semifinale a Wimbledon. Ho giocato un gran match, lei è molto forte" . La prossima partita con la Vekic. " Certo che è dura, gioca in maniera ottima, cercherò di dare il 100% combattendo su ogni palla. Sono riconoscente di giocare di fronte a voi un'altra partita ".

Come ha stravinto Jasmine

Nel primo set inizia al servizio Paolini che con una volee di rovescio chiude alla grande il primo punto ma poi subisce la Navarro che le strappa il break salendo 2-1. Senza alcuna remora, Jasmime gioca un grandissimo quarto game ribrekkando immediatamente l'avversaria lasciata a zero punti, 2-2 e servizio a favore. In stato di grazia, l'azzurra sale 40-0 e con un gran ritmo si porta in vantaggio, 3-2. L'azzurra gioca in maniera superba, arriva un'altra palla break nel sesto game e chiude in attacco sotto rete con un grandissimo guizzo a coprire il lungolinea, 4-2. Paolini non ha sbavature nemmeno sul proprio turno di servizio e si porta sul 5-2. Con un diritto in avanzamento pazzesco, Jasmine si procura due set point nell'ottavo game e chiude 6-2 con un tennis da sogno, annichilita l'avversaria dopo appena 27 minuti.

Nel secondo set la Paolini inizia così come aveva lasciato, senza sbavature: arriva l'1-0 sul proprio turno di battuta ma poi la Navarro inizia ad alzare i suoi ritmi, pareggia i conti e si procura due palle break ma Jasmine le annulla e si porta sul 2-1. L'americana perde campo e punti di riferimento, altre due palle break per Paolini sul 15-40 e al secondo tentativo lo strappa, 3-1. Fantastica, la nostra Jasmime, che salva una palla break al quinto game e sale 4-1, gli applausi del pubblico per i suoi punti sono forti e chiari.

Senza dubbio si tratta del tennis migliore sull'erba, Paolini domina la Navarro anche nel sesto game costringendola allo 0-40 con colpi eccezionali. Con un doppio fallo sale 5-1 e serve per il match: 40-30, è fuori la risposta della Navarro e vince 6-1 dopo poco più di un'ora di gioco.