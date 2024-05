"È molto triste...": Jannik Sinner si ritira dall'Atp di Madrid

Non ce l'ha fatt Jannik Sinner a vincere contro il problema all'anca: il numero due del tennis mondiale ha fatto sapere sui propri canali social di ritirarsi dal Mutua Madrid Open. Nella giornata di domani avrebbe dovuto giocare i quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime (che accede alle semifinali senza scendere in campo). Sembrava che il problema fosse risolto, o quantomeno sotto controllo dopo la bella vittoria in tre set nella gara di ieri contro il russo Karen Khachanov ma è stato meglio non forzare la mano perché l'azzurro sente del dolore. Jannik non vuole assolutamente rinunciare né agli Internazionali di Roma in programma dal 6 al 19 maggio né al Roland Garros dal 20 maggio al 9 giugno, motivo per il quale è meglio abbandonare il torneo in corso ed essere in perfetta forma nei due prossimi e importantissimi appuntamenti.

Le parole di Sinner

" Sono molto triste nel dovermi ritirare dalla mia prossima partita qui a Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa. Prendendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che è meglio non giocare oltre e peggiorare le cose", ha scritto sui propri account social. " Nei prossimi giorni farò altri test e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie ragazzi per tutto il vostro sostegno".

Very sad to have to withdraw from my next match here in Madrid. My hip has been bothering me this week and has slowly been getting more painful. Taking the advice from the doctors we decided it’s best to not play further and make it worse. pic.twitter.com/QJX9WVA4Np — Jannik Sinner (@janniksin) May 1, 2024

Il comunicato dal torneo

Anticipandolo di pochi minuti, gli organizzatori del torneo hanno fatto sapere che l'azzurro ha deciso di ritirarsi dal Madrid Open "p er un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, non scenderà in campo giovedì per giocare il suo incontro di quarti di finale contro Auger-Aliassime ", si legge in un comunicato del torneo pubblicato su X.

Il problema all'anca

Il nostro campione già a Montecarlo aveva accusato il problema all'anca che è risultato senz'altro decisivo nella sconfitta in semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas che poi avrebbe vinto il torneo. Dopo qualche giorno di riposo e allenamenti, ecco le gare in terra spagnola ma anche qui, seppur in maniera meno evidente, Sinner si è più volte toccato l'anca facendo alcune smorfie ma portando a casa le gare. Il fastidio in realtà non se n'era mai andato tant'é che prima di scendere in campo contro Khachanov aveva effettuato un allenamento-provino di 50 minuti con esito positivo.

Ildel fastidio nelle ultime ore successive alla vittoria contro il russo hanno fatto propendere il suo staff per la: perdere l'altoatesino in questo momento di forma strepitosa per i due prossimi tornei sarebbe stato un rischio troppo grande.