"Non ci sono lesioni gravi": quando rientra Berrettini

Il grande spavento e il dolore fisico con il volto pieno di lacrime che Matteo Berrettini ha versato in campo agli Us Open dopo essersi infortunato alla caviglia del suo piede destro ha lasciato spazio a un sorriso di speranza che il tennista italiano ha voluto manifestare sui social con tanto di foto assieme al capitano azzurro in Coppa Davis, Filippo Volandri, con la presenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti più sullo sfondo. Infatti, gli esami strumentali non hanno riscontrato quanto si era temuto in un primo momento quando si pensava che l'infortunio fosse molto serio e lo stop lungo.

Le parole di Berrettini

" Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto- rottura parziale del legamento astragalico anteriore ", ha dichiarato con un post sul proprio profilo Instagram. La domanda più importante è la seguente: quando recupererà dall'infortunio il nostro Matteo? " Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia", ha spiegato Berrettini che non potrà competere, quindi, alla Coppa Davis che inizierà nel nostro Paese tra il 12 e 17 settembre con l'obiettivo di qualificarsi per le finals che si terranno a Malaga a novembre.

Quando tornerà in campo

" Ho già iniziato la riabilitazione che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master di Shanghai ", ha spiegato il 27enne romano. Nessuna possibilità di partecipazione all'Atp 1000, quindi, che si svolgerà nella metropoli cinese tra il 4 e 15 ottobre, in pratica tra poco meno di un mese da oggi. Berrettini, al quale non mancano forza di volontà e dedizione, ha già iniziato il personale programma di recupero così da farsi trovare preparato per scendere in campo per le gare che ci saranno prima della fine del 2023. " Grazie come sempre per il supporto e i messaggi di affetto, siete speciali ", conclude il post sul social.

Non è certamente un anno fortunato per il tennista azzurro alle prese con l'ennesimo infortunio in un 2023 da dimenticare: la luce in fondo al tunnel sembrava essere definitivamente arrivata a Wimbledon quando si è dovuto arrendere soltanto allo strapotere di Carlos Alcaraz. Poi c'è stato il torneo di Toronto che lo ha visto sconfitto contro il numero uno del nostro tennis, Jannik Sinner, e un inizio agli Us Open che faceva ben sperare prima di un nuovo, sfortunatissimo, stop.